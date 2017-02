Kjeld Nuis verovert langverwachte wereldtitel op 1000 meter

Nuis troefde zijn landgenoot Verbij af in een rechtstreeks duel in de tiende van twaalf ritten: 1.08,26 om 1.08,78. De Canadees Vincent De Haitre klokte een rit later 1.08,58 en mocht daardoor als de nummer twee naar het podium.

Nuis won al twee keer zilver (2011 en 2012) en twee keer brons (2015 en 2016) op zijn favoriete afstand, maar een wereldtitel ontbrak nog op zijn erelijst.

De Zuid-Hollander toonde dit seizoen al zijn topvorm door vier keer te starten op de 1000 meter in de wereldbeker en vier keer te winnen. Bij de NK afstanden eind december moest hij echter genoegen nemen met zilver achter Verbij.

Titelverdediger Pavel Kulizhnikov was niet in Zuid-Korea. De Rus is momenteel fysiek en mentaal niet in staat om op topniveau te schaatsen.

Mulder

Ronald Mulder kwam bij zijn eerste WK-optreden op de kilometer niet verder dan de achttiende plaats in 1.09,94.

Wereldrecordhouder en viervoudig wereldkampioen Shani Davis uit Amerika moest met 1.08,98 genoegen nemen met plek vijf, nog achter de Duitser Nico Ihle (1.08.89).

Nuis is na Jan Bos (1999), Erben Wennemars (2003 en 2004) en Stefan Groothuis (2012) de vierde Nederlandse wereldkampioen op de 1000 meter.

Verbij (22) staat bij zijn tweede WK afstanden voor de eerste keer op het podium. Vorig jaar eindigde de Europees kampioen sprint nog als zevende op de 1000 meter bij de mondiale titelstrijd in het Russische Kolomna.