Ter Mors derde op 1000 meter, weer WK-goud Sablikova op 5 kilometer

In de Oval van Gangneung moest de 27-jarige Ter Mors op de kilometer voorrang verlenen aan de Amerikaanse Heather Bergsma en de Japanse Nao Kodaira.

De marge tussen Bergsma (27) en de rest was vrij groot. De Amerikaanse kwam in 1.13,94 over de meet. De 30-jarige Kodaira, vrijdag winnares van de 500 meter, reed 1.14,43 en bleef Ter Mors daarnee net voor: 1.14,66.

Marrit Leenstra belandde met 1.15,06 net naast het podium. Zij moest niet voor het eerst in haar loopbaan genoegen nemen met een vierde plaats. Sanneke de Neeling bleef met 1.16,10 ver verwijderd van een plak. Met die tijd eindigde ze als elfde.

Bergsma is de derde Amerikaanse die zich wereldkampioene mag noemen op de 1000 meter na Chris Witty (1998) en Brittany Bowe (2015). Wereldrecordhoudster Bowe meldde zich af voor de WK in Gangneung, omdat ze nog kampt met de naweeën van een hersenschudding

Ter Mors verdedigt zondag ook op de 1500 meter nog haar wereldtitel. De Enschedese kende door twee periodes van ziekte geen vlekkeloze voorbereiding op de WK.

5 kilometer

Sablikova schaatste in de slotrit van de 5 kilometer naar een tijd van 6.52,38. Daarmee was ze anderhalve seconde sneller dan de Duitse Claudia Pechstein (6.53,93) een rit eerder. Het brons ging naar de Canadese Ivanie Blondin in 6.57,15.

De Nederlandse vrouwen misten het podium. Antoinette de Jong legde het in de vierde rit af tegen de Russische Anna Yurakova, die met 6.57,27 een dik persoonlijk record reed en vierde werd. De 21-jarige De Jong (6.59,33) eindigde als vijfde.

Carien Kleibeuker (38), vorig jaar goed voor zilver, liet haar rondetijden te snel oplopen naar hoge 33'ers. De Nederlands kampioene op deze afstand klokte met 6.59,79 de zevende tijd.

Sablikova (29) moest donderdag op de eerste dag van de WK in de olympische Gangneung Oval nog genoegen nemen met zilver op de 3 kilometer, achter Ireen Wüst. De Jong pakte toen het brons.

Pechstein, die later deze maand 45 wordt, pakte bij haar zeventiende deelname aan de WK afstanden voor de vijftiende keer een medaille op de 5 kilometer. Ze staat nu op twee keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons op de langste vrouwenafstand. Haar vorige tweede plek dateerde van 2007.

Friesinger

Sablikova is al een decennium niet te verslaan op de langste afstand bij de vrouwen. De Tsjechische werd als 17-jarige bij haar WK-debuut in 2005 in Inzell nog zevende en een jaar later eindigde ze als vierde bij haar eerste Olympische Spelen in Turijn.

Sindsdien verloor de vijfvoudig Europees en viervoudig wereldkampioene allround niet meer bij een 5 kilometer op WK's of Spelen. Sablikova pakte de olympische titel in 2010 en 2014 en de wereldtitel in 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016.

De Duitse Anni Friesinger was in 2005 de laatste andere vrouw die WK-goud pakte op de 5000 meter. Alleen Tsjechië (9), Duitsland (8) en Canada (1) hebben deze afstand ooit gewonnen bij de WK.

De laatste WK's ging het zilver naar Nederland; Wüst in 2013, Carlijn Achtereekte in 2015 en Kleibeuker in 2016. Irene Schouten, vorig jaar goed voor brons, had zich dit seizoen niet geplaatst voor de belangrijkste 5 kilometer van de winter.