WK-debuut verandert in 'nachtmerrie' voor Ntab door val op 500 meter

"Dit is een nachtmerrie, je wilt het niet meemaken dat je op een WK op je gezicht gaat. Zeker niet bij je debuut", aldus de 22-jarige Ntab na de door Jan Smeekens gewonnen 500 meter bij de WK afstanden in Gangneung.

"Ik lag in mijn rit voor op Mitchell Whitmore en die eindigde uiteindelijk als vierde op vier honderdsten van het brons, dus het was niet gek geweest als ik het podium had gehaald. Dat maakt het extra zuur."

Ntab kende dit seizoen zijn doorbraak met begin december in Astana zijn eerste wereldbekerzege op de 500 meter en later die maand zijn eerste Nederlandse titel op de kortste afstand. De jonge Brabander gold daardoor als een outsider voor een medaille op de olympische baan in Zuid-Korea.

"Ik heb hier superhard voor gewerkt, alles in mijn leven stond eigenlijk in het teken van deze race. Dus natuurlijk ben ik gefrustreerd."

Onstuimig

Ntab kon nog niet aangeven wat er precies misging bij zijn valpartij. "Ik ben een vrij onstuimige schaatser, maar als ik te gehaast schaats, is dat meestal op het rechte eind en nooit in de bocht."

"Ik reed nu ook een hartstikke nette eerste binnenbocht, maar in de laatste buitenbocht verloor ik de controle. Ik had na een meter of zeventig een slippertje met mijn linkerschaats en dat kon ik niet meer corrigeren."

Ntab verloor vlak voor het ingaan van de laatste bocht het bandje om zijn arm, maar dat wilde hij niet de schuld geven van zijn val. "Natuurlijk leidde dat wel een beetje af, maar ik wil dat niet als excuus aanvoeren."

"Ik had een missertje en corrigeerde dat op de verkeerde manier, waardoor ik door mijn benen zakte. Tja, ik dacht dat ik goed op weg was, maar het mocht niet baten."