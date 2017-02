Achtervolgers moesten improviseren door mindere dag Blokhuijsen

"Halverwege de race dacht ik dat het 'm niet meer zou worden", aldus Douwe de Vries, die bij de WK afstanden samen met Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma tot een niet heel snelle tijd van 3.40,66 kwam en daarmee de verrassende nummer twee Nieuw-Zeeland (3.41,08) net voor bleef.

"We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken: Jan had vandaag niet zo'n goede rit", zegt De Vries. "Dat kan gebeuren, maar daardoor ging onze race niet echt volgens plan. We moesten improviseren."

Blokhuijsen, die voor de vierde keer goud won op de team pursuit, had naar eigen zeggen moeite met de bochten en kon daardoor vooral in het tweede deel van de race niet meer het werk doen zoals dat van tevoren was uitgedacht door het team en bondscoach Geert Kuiper.

"Uiteindelijk hebben we het goed opgelost door Jorrit naar achteren te laten zakken, zodat hij Jan wat kon duwen", stelt De Vries. "In de laatste ronde heb ik nog even flink aangezet en gelukkig was het net genoeg voor de winst."

Dat zorgde voor grote opluchting toen het trio over de finish kwam. "Onze rit was eigenlijk onder de maat, maar de spanning en het improviseren maken deze titel ook wel weer bijzonder."

Bergsma

Voor Bergsma was de gouden medaille sowieso speciaal, want hij mocht op de olympische baan in Zuid-Korea voor het eerst starten op het onderdeel waar hij een haat-liefdeverhouding mee heeft.

"Ik ben heel blij dat ik vandaag heb mogen rijden", aldus de 31-jarige Fries, die na de rel rondom de olympische ploegachtervolging in Sochi in 2014 nog zei dat hij nooit meer een team pursuit wilde rijden.

"Dit was mijn eerste ploegachtervolging op een WK en met het oog op de Spelen van volgend jaar is dit een mooie bevestiging", zegt Bergsma.

Vrouwen

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra konden na hun gouden race alleen maar heel tevreden zijn. Het gouden trio, vorig jaar in dezelfde samenstelling ook al wereldkampioen, dook met een tijd van 2.55,85 onder het Nederland record. De Oranje-ploeg zat maar net boven het wereldrecord (2.55,79).

"Deze tijd zegt wel genoeg", aldus Wüst, die voor de vijfde keer in haar carrière een wereldtitel op de ploegachtervolging mocht vieren. "Het was een heel goede rit en we zijn wereldkampioen; beter kan niet."

Het verschil met de nummer twee Japan was maar 0,64 seconde. "Dat maakt deze gouden medaille nog mooier", zegt Leenstra. "Dat de Japanners ook zo sterk waren, geeft ons een extra goed gevoel."

Japan won dit seizoen de laatste twee wereldbekers op dit onderdeel en was dus vooraf al een geduchte concurrent voor de Nederlandse vrouwen. "Het is geweldig dat wij nu het goud gewonnen hebben een jaar voor de Spelen", stelt De Jong. "Dat is speciaal op deze olympische baan."

Kramer

Waar de mannen het zonder Sven Kramer moesten doen, daar reden de vrouwen wel in de sterkste opstelling, met kopvrouw Wüst.

De Brabantse meldde zich enkele weken geleden af voor de 1000 meter van zaterdag, maar heeft er nooit over gedacht om niet te starten op de ploegachtervolging.

"Ik vind het een fantastisch onderdeel, dus ik ga 'm absoluut niet overslaan. Ik ben dan ook supertrots op deze wereldtitel."