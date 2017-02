Tweemaal goud Nederland op ploegachtervolging bij WK

De mannen zetten bij de WK afstanden in de derde en voorlaatste rit tegen Noorwegen na een rommelige race een tijd neer van 3.40,66. Dat bleek net voldoende voor het goud.

Voor Oranje verschenen Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries in de baan. Nieuw-Zeeland eindigde als tweede (3.41,08). Noorwegen pakte brons (3.41,60).

Nederland moest het zonder Sven Kramer doen. De Fries, die donderdag op grootse wijze zijn wereldtitel op de 5000 meter prolongeerde, wil zich sparen voor zijn ritten op de 10.000 meter (zaterdag) en 1500 meter (zondag).

De Nederlandse mannenploeg pakte de negende wereldtitel op dit onderdeel en de vijfde op rij. Alleen in 2011 ging het mis in Inzell, waar het Amerikaanse team zegevierde en Oranje als derde eindigde.

Blokhuijsen maakte destijds zijn WK-debuut op de achtervolging. Hij veroverde vrijdag in Gangneung alweer zijn vierde wereldtitel in deze discipline.

Vrouwen

De vrouwen zegevierden op de Olympic Oval in een Nederlands record: 2.55,85. Het drietal van Oranje bestond net als vorig jaar uit Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra.

Japan eindigde als tweede (2.56,49) na een spannende race tegen de titelverdediger. Zuid-Korea pakte voor eigen publiek brons, met een tijd van 3.02,95.

Voor regerend olympische kampioen Nederland was het de vijfde wereldtitel op dit onderdeel, dat sinds 2005 op het programma staat van de WK afstanden.

Opvallend is dat Wüst steeds voor het kampioensteam uitkwam. Het eerste WK-goud won Oranje in 2008 in Nagano. Wüst was destijds in het gezelschap van Renate Groenewold en Paulien van Deutekom.

Door haar tweede gouden medaille in Gangneung, na haar zege donderdag op de 3000 meter, is Wüst nu de succesvolste schaatsster aller tijden bij de WK afstanden. De 30-jarige Brabantse staat op twaalf keer goud, twaalf keer zilver en een keer brons.

Wereldrecord

Een nieuwe wereldtitel stond niet bij voorbaat vast voor de Nederlandse vrouwenploeg. Alleen bij de eerste wereldbeker in China in november reden Wüst, De Jong en Leenstra samen, met een overwinning als resultaat. Daarna moest bondscoach Geert Kuiper zijn opstelling een paar keer wijzigingen.

Japan kon mede daardoor de derde en vierde wereldbeker winnen, maar in Zuid-Korea bleek Oranje met het favoriete drietal toch weer het snelste. De winnende tijd van 2.55,85 was slechts een fractie boven het wereldrecord uit 2009 van Canada (2.55,79).