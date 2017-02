Smeekens als eerste Nederlander wereldkampioen op 500 meter

Smeekens, die zaterdag dertig wordt, schaatste 34,58 in de achtste rit en zag al zijn concurrenten zich daarna stukbijten op die tijd. De Duitser Nico Ihle pakte zilver in 34,66, terwijl de Rus Ruslan Murashov als derde eindigde met een tijd van 34,76.

Tot vrijdag ging de wereldtitel op de 500 meter bij de WK afstanden, die sinds 1996 wordt verreden, zeven keer naar een Japanner, vijf keer naar een Zuid-Koreaan, drie keer naar een Canadees en twee keer naar een Rus, maar nog nooit naar een Nederlander.

Wel stond er in het verleden al zeven keer een Oranje-schaatser op het podium (drie keer zilver, vier keer brons) bij de WK. Smeekens was in 2011 goed voor een van die bronzen medailles.

Pavel Kulizhnikov, die zich de laatste twee jaar kroonde tot wereldkampioen, verdedigde zijn titel niet. De Rus is momenteel fysiek en mentaal niet in staat om hard te schaatsen.

De 500 meter ging voor het eerst in de geschiedenis van de WK afstanden maar over één omloop. Volgend jaar zal dat bij de Winterspelen ook het geval zijn in de Gangneung Oval.

Kussens

Ronald Mulder zette bij zijn vierde deelname aan de WK afstanden een tijd van 34,85. De nummer drie van de Spelen van Sochi (2014) eindigde daarmee op de vijfde plek.

Dai Dai Ntab kende geen goed WK-debuut, want hij schoof onderuit in de laatste buitenbocht. De 22-jarige Brabander kon wel vrij snel weer opstaan uit de kussens en schaatsend over de streep komen.

Nederland staat na vier afstanden al op drie gouden medailles bij de mondiale titelstrijd in Zuid-Korea. Ireen Wüst won donderdag de 3 kilometer, terwijl Sven Kramer de beste was op de 5000 meter.