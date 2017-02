Japanse Kodaira bevestigt favorietenrol op 500 meter bij WK

Kodaira won dit seizoen al alle zes de 500 meters waarop ze startte in de World Cup en ook op de olympische baan van Gangneung was ze een klasse apart.

De nummer zes van vorig jaar, die in het verleden enige tijd in Nederland trainde onder Marianne Timmer, reed met 37,13 een nieuw Japans record en een nieuw wereldrecord op een laaglandbaan.

Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Sang-Hwa Lee uit Zuid-Korea kwam in eigen land niet verder dan zilver (37,49) en Jing Yu (37,57) uit China was goed voor brons.

De 500 meter ging voor het eerst in de geschiedenis van de WK afstanden maar over één omloop. Volgend jaar zal dat bij de Winterspelen ook het geval zijn in de Gangneung Oval.

De Amerikaanse Brittany Bowe, die bij de laatste twee WK's goed was voor zilver, is niet in Zuid-Korea omdat ze nog kampt met de naweeën van een hersenschudding.

Nederlanders

Ter Mors eindigde met een tijd van 37,97 als negende. De Enschedese, vorig jaar nog vierde op deze afstand bij de WK, richt zich vooral op de 1000 meter van zaterdag en de 1500 meter van zondag, waarop ze haar wereldtitels hoopt te prolongeren.

Floor van den Brandt, twee jaar geleden negende bij haar eerste optreden bij een WK, opende erg sterk in Zuid-Korea (10,38), maar ze verloor veel tijd in de volle ronde. De 26-jarige Brabantse moest met 38,51 genoegen nemen met de zeventiende plaats

Anice Das bleef bij haar debuut op de WK afstanden bijna een seconde boven haar persoonlijk record. De 31-jarige schaatsster van Team AfterPay kwam met 38,71 niet verder dan de 22e plek in het veld van 24 rijdsters.

Nederland wacht nog steeds op de eerste wereldtitel op de 500 meter voor vrouwen. Marianne Timmer (1999), Annette Gerritsen (2008) en Thijsje Oenema (2012) wisten wel een keer brons te pakken.