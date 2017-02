IJsmeester verbaasd dat 'blowers' gesprek van de dag zijn in Gangneung

"De liefhebber in mij heeft die ventilatoren liever niet", aldus Sven Kramer, die op de eerste wedstrijddag op de baan waar volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden zijn wereldrecord 5 kilometer op een laaglandbaan verpulverde, van 6.09,65 naar 6.06,82.

"Als de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn, dan is het niet heel erg, maar je degradeert op deze manier wel de baanrecords van banen als Berlijn, Hamar en Heerenveen."

Jorrit Bergsma, die zilver veroverde op de 5000 meter in een tijd (6.09,33) die hij ook nog nooit had laten zien op zeeniveau, sloot zich aan bij zijn grote rivaal. "De wind zelf voel je niet, maar het gaat wel vrij makkelijk hier."

"Ze doen er alles aan om scherpe tijden te krijgen, maar van mij hoeft het niet. Als er blowers zijn, kun je ze ook harder of zachter zetten en dat moet je niet willen."

Warme plekken

Mark Messer, de Canadees die al sinds 1987 verantwoordelijk is voor het ijs in Calgary en nu ook in Gangneung de ijsmeester is, verbaast zich erover dat de ventilatoren in het dak van de Zuid-Koreaanse Oval donderdag het gesprek van de dag werden.

"Ik vind het jammer dat er nu een discussie over de blowers is ontstaan", aldus Messer. "We hebben de ventilatoren met warme lucht gewoon nodig, want anders is het op de baan net zo koud als het ijs zelf is."

De Canadees stelt dat er geen sprake is van wind in de rug van de schaatsers. "Sven heeft een punt dat het oneerlijk zou zijn als er echt meewind is, maar de blowers staan schuin op de baan, richting het middenterrein. Door een constructiefout kunnen we ze niet recht naar beneden zetten, want dan krijgen we warme plekken op het ijs."

"De rugwind wordt wat mij betreft veroorzaakt door de schaatsers zelf, doordat ze met twintig of dertig tegelijk op het ijs staan en zorgen voor luchtcirculatie."

Een 'blower' in de Gangneung Oval

Volgens Messer zijn de razendsnelle tijden vooral een gevolg van het goede ijs dat hij samen met zijn team heeft neergelegd. "Ja, dat wil ik wel graag geloven", zegt hij met een glimlach.

"Doordat er donderdag alleen twee lange afstanden waren, konden we het ijs harder maken dan normaal. Het is lang geleden dat ik zulke goede omstandigheden had voor het ijs."

Record

In totaal reden twaalf van de veertig schaatsers een persoonlijk record op dag één van de WK afstanden. Douwe de Vries, de nummer vier van de 5 kilometer, haalde met 6.13,70 bijna een seconde af van zijn persoonlijke toptijd, die hij in Salt Lake City op hoogte had neergezet.

"Een hooglandbaan of een hal met een dak erop zijn ook hulpmiddelen om snellere tijden neer te zetten, maar dat voelt toch iets natuurlijker dan blowers", zegt De Vries.

"In de trainingen voorafgaand aan de WK reden we al echt harde rondetijden, terwijl de luchtdruk hier niet anders is dan bijvoorbeeld in Thialf. Toen hoorden we de ventilatoren al zoemen. Van mij hoeft het niet, maar mijn persoonlijk record noteren we natuurlijk wel gewoon", stelt De Vries met een glimlach.

Complimenten

De Nederlandse schaatsers erkennen wel dat Messer en zijn team zeer goed ijs hebben neergelegd op de olympische baan van Gangneung.

"Het ijs is gewoon heel erg goed", aldus Kramer. En De Vries: "Alle complimenten voor de ijsmeester. Het ijs is snel, strak en de temperatuur is precies goed."

De WK afstanden gaan vrijdag vanaf 9.30 uur Nederlandse tijd verder met de 500 meter voor vrouwen. Op dag twee worden ook de 500 meter voor mannen en de ploegachtervolging voor mannen en vrouwen gereden.