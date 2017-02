Bergsma houdt zich na nederlaag tegen Kramer vast aan goede vorm

"Ik rijd hier mijn snelste tijd ooit op een laaglandbaan, dat is een mooie stap", aldus Bergsma, die in een rechtstreeks duel zo'n tweeënhalve seconde tekortkwam op Kramer (6.09,33 om 6.06,82).

"Natuurlijk had ik het liefst gewonnen, die nederlaag voel ik wel even, maar er zaten goede dingen in deze 5 kilometer. Het is een rit waar ik mee verder kan. Het zegt dat ik in goeden doen ben en dat is fijn richting de 10 kilometer van zaterdag."

Bergsma begon wel met wat twijfels aan de WK, want zijn laatste twee 5 kilometers - een tweede plek op ruime afstand van Kramer bij de NK afstanden en een derde plek anderhalve week geleden bij de wereldbeker in Berlijn - waren in zijn eigen woorden "niet om over naar huis te schrijven".

"Ja, het verschil met Sven is nu wat groter dan vorig jaar bij de WK, toen het maar drie tienden was. Maar dit was wel een stuk beter dan mijn laatste twee 5000 meters."

Ongeslagen

Toch blijft het een feit dat Kramer een jaar voor de Winterspelen van Pyeongchang zo goed als onklopbaar blijft op de 5 kilometer. De kopman van Lotto-Jumbo is sinds 2007 ongeslagen op zijn favoriete afstand bij WK afstanden en Olympische Spelen.

Bergsma wilde donderdag in de catacomben van de olympische baan van Gangneung niet zeggen dat hij moedeloos wordt van die statistiek. "Ik heb vandaag weer een stap gezet. En als ik zelf stappen blijf zetten…"

Die stap was in tijd, en niet een plekje hoger op het podium, omdat Kramer met nog iets meer dan vier ronden te gaan rondetijden van onder de 29 seconden op de klok zette en zo hard weg reed bij Bergsma.

"Ik verloor op het laatst de aansluiting", aldus de stayer van Team Clafis. "Ik wilde me vooral op mezelf richten en me niet op laten ruien, maar in de slotrondes wilde ik toch te geforceerd naar Sven toe."

Duel

Bergsma heeft in het verleden vaak gezegd dat hij liever niet in een rechtstreeks duel tegen Kramer strijdt, maar twee dagen voor de WK vertelde hij dat hij geen problemen zou hebben met een eventuele loting tegen zijn grote rivaal.

"Misschien had ik wel een betere tijd gereden als ik niet tegen Sven had moeten schaatsen", zei Bergsma donderdag.

"Maar ik wil graag beter worden, ook in het racen tegen iemand. Ik leer graag, en het zou het mooiste zijn als ik Sven er ook nog een keer in een duel af kan rijden."