Sprinters vrijdag al vroeg in actie bij WK afstanden

De dag tweede dag van het toernooi in de olympische hal begint met de 500 meter voor vrouwen en daarin rijdt Anice Das al in de derde rit tegen Yekaterina Aydova uit Kazachstan.

Jorien ter Mors, die tot de favorieten behoort, komt in de zesde rit in actie tegen de Russische Nadezhda Aseeva.

De laatste Nederlandse die de 500 meter rijdt is Floor van den Brandt in de negende rit tegen Olga Fatkulina. In totaal zijn er twaalf ritten. Anders dan in eerdere jaren wordt de 500 meter maar een keer verreden.

Mulder

Bij de mannen is Ronald Mulder de eerste die in actie komt op de 500 meter. Hij is in de vijfde rit gekoppeld aan Alex Boisvert-Lacroix uit Canada.

Jan Smeekens start in de achtste rit tegen de Japanner Tsubasa Hasegawa en Dai Dai Ntab, Nederlands kampioen op de 500 meter, treft de Amerikaan Mitchell Whitmore. De twaalfde en laatste rit gaat tussen de Chinees Tingyu Gao en de Rus Ruslan Murashov.

Naast de 500 meter wordt vrijdag de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen verreden. De WK afstanden duurt nog tot en met zondag.

Op de openingsdag donderdag pakten Sven Kramer (5 kilometer) en Ireen Wüst (3 kilometer) goud.