Kramer constateert dat bijna alles lijkt te kloppen dit seizoen

"Het gaat dit seizoen gewoon heel erg goed", aldus de 30-jarige Kramer, die in de Gangneung Oval zijn achtste wereldtitel op de 5 kilometer veroverde. "We hebben naar deze week toegewerkt en veel lijkt te kloppen, dat is erg fijn."

"Elke sporter heeft twijfels, ook ik natuurlijk. Dan is het de vraag hoe je daarmee omgaat."

De Fries ging in zijn rit 3400 meter lang gelijk op met zijn grote rivaal Jorrit Bergsma, maar daarna versnelde Kramer en reed hij zijn provinciegenoot op zo'n tweeënhalve seconde (6.06,82 om 6.09,33).

De winnende tijd was bovendien een dikke verbetering van zijn eigen wereldrecord op een laaglandbaan.

"Ik ben heel erg blij, het was een mooie rit. De tijd maakt me op zich niet heel veel uit. Het is natuurlijk een fantastische tijd, maar het is niet helemaal objectief omdat je hier met de ventilatoren zit", doelt Kramer op de wind in de rug die er volgens veel schaatsers is op de olympische baan in Zuid-Korea.

Plan

Kramer had voor zijn race al ingezet op een tijd onder de 6.09,65 - zijn baanrecord in Thialf - omdat hij bij de door Ireen Wüst gewonnen 3 kilometer voor vrouwen had gezien dat er heel hard werd geschaatst in Gangneung.

"Het ging eigenlijk volledig volgens plan. Ik wilde vlot openen en Bergsma ging meteen mee. Dan krijg je vaak een mooie rit", analyseert de kopman van Lotto-Jumbo zijn race.

Het moment van versnellen, met nog iets meer dan vier rondes te gaan, was volgens de tweevoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer vooral een kwestie van intuïtie.

"Soms vraag ik weleens aan mijn coach Jac Orie hoe ik het eigenlijk zou moeten doen. Maar dan zegt hij: 'Je doet het al twaalf jaar, zoek het uit.' Dus daar heb ik weinig aan", aldus Kramer met een grote glimlach.

Route

De meest succesvolle Nederlandse schaatser ooit stond precies een jaar voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van Pyeonchang voor de achttiende keer in zijn carrière op het hoogste podium bij de WK afstanden.

"Natuurlijk is dat de bekroning van mijn werk, maar ik beleef meer plezier aan de route naar een WK toe dan aan dat moment op het podium", aldus Kramer.

"Ervoor zorgen dat dat je op zo'n dag als vandaag goed bent zit niet in de laatste week hier, dat zit in het jaar daarvoor. Al zou ik nu de hele week niet slapen, dan zou het nog weinig effect op mijn prestaties moeten hebben."

"Als topsporter moet ik ervoor zorgen dat ik op het juiste moment op mijn allerbest ben, dat is voor mij het vak", zegt Kramer. "Als zo'n route naar een toernooi lukt, dan geeft dat een veel bevredigender gevoel dan dat ik een medaille krijg."

Kramer vervolgt zijn toernooi zaterdag met de 10 kilometer. Zondag staat hij ook nog aan de start van de 1500 meter.