Haarhuis hecht niet veel waarde aan afwezigheid Azarenka in Fed Cup-duel

De Wit-Russische kopvrouw, twee keer winnares van de Australian Open, beviel in december van een zoon en maakt mogelijk later dit jaar haar rentree. Aliaksandra Sasnovich is met haar 128e plaats nu de hoogst geplaatste speelster van ploeg van de Wit-Russen.

"Het is absoluut mogelijk om Wit-Rusland te verslaan", zegt Haarhuis donderdag tegen Tennis TV van de KNLTB. "Maar de Wit-Russen hebben het ook weleens zonder Azarenka laten zien. Ze horen niet voor niets bij de beste acht van de wereld. Het wordt een lastige klus."

Bij Nederland is Kiki Bertens met haar 24e plaats de kopvrouw. Michaëlla Krajicek, Arantxa Rus en Cindy Burger completeren het team, dat volgens Haarhuis vanwege de slechte prestaties vorige maand op de Australian Open niet overloopt van zelfvertrouwen.

"We hebben zeker geen speelsters die blaken van zelfvertrouwen. Maar we zijn hard aan het trainen om hier een goed niveau op de baan te leggen. Eigenlijk staan we er net zo voor als een jaar geleden. Toen hadden de speelster ook niet fantastisch gespeeld in Australië, maar wonnen we wel van Rusland."

Hogenkamp

In vergelijking met vorig jaar is Richel Hogenkamp er niet bij in Minsk. Haarhuis passeerde de 24-jarige Doetinchemse omdat ze onlangs is geopereerd aan haar pols. Tegenover de afwezigheid van Hogenkamp staat de terugkeer van Michaëlla Krajicek, die in het dubbelspel de mondiale nummer 68 is.

"Mischa brengt in het dubbel wat extra's en ze speelt graag in de Fed Cup'', weet Haarhuis. "De sfeer in de groep is sowieso heel positief. Dat is een goed teken."

De kwartfinale tegen Wit-Rusland begint zaterdag met twee enkelpartijen. Zondag staan er opnieuw twee enkelpartijen en de dubbelpartij op het programma. Er wordt in de Chizhovka Arena op hardcourt gespeeld.