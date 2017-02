Wereldkampioene Wüst was grootste deel rit Sablikova in kleedkamer

"Na mijn rit was het afwachten en billenknijpen", zei de 30-jarige Wüst na de medailleceremonie, waar ze eerst per ongeluk de gouden medaille van de 5 kilometer voor mannen kreeg omgehangen. "Ik ging eerst maar even uitfietsen in de warming-upruimte, maar daar stond een tv."

De Brabantse durfde nauwelijks te kijken naar wat haar concurrentes deden, zeker niet toen haar grote rivale en titelverdedigster Martina Sablikova op het ijs kwam.

"Martina reed 30,2 in haar eerste ronde en toen dacht ik: ik ga het niet volhouden om dit hier met allerlei andere mensen te bekijken", stelde Wüst met een glimlach. "Daarom ben ik maar in de kleedkamer gaan zitten, waar geen beelden waren en geen rondetijden doorkwamen."

Ontlading

De kopvrouw van Team Justlease.nl miste zo het grootste deel van de race van Sablikova, maar ze was op tijd weer terug op het middenterrein van de ijsbaan om te zien dat de Tsjechische 0,60 seconde tekortkwam op haar tijd (3.59,05 om 3.59,65).

"Tijdens de laatste twee rondjes van de rit van Sablikova heb ik naast de fysiotherapeut op een bankje gezeten. Het was heel spannend, maar mijn tijd was genoeg", aldus Wüst.

Toen ploeggenote Antoinette de Jong in de rit daarna de derde tijd klokte, kon de viervoudig olympische kampioen haar elfde wereldtitel definitief vieren. "Toen kwam de ontlading, de eerste titel is binnen."

Scorebord

Die ontlading was er nog niet direct na haar race, hoewel Wüst maar iets meer dan een seconde boven haar persoonlijk record van 3.58,01 bleef.

"Ik wist niet wat voor tijd ik had gereden na mijn race, omdat je ongeveer een pirouette moet draaien om na de finish het dichtstbijzijnde scorebord te zien", legde Wüst uit. "Ik was te vermoeid en ik keek te scheel direct na mijn race om te zien wat daarop stond."

"250 meter later kon ik op het andere scorebord nog steeds niet goed zien wat ik gereden had, dus vandaar dat ik enigszins ingetogen over de finish kwam."

Toen ze eenmaal wist wat haar tijd was, kon Wüst alleen maar tevreden zijn. "Het ijs is snel hier, het waren goede omstandigheden, maar ik heb ook gewoon een heel goede 3 kilometer gereden. En dat moest ook."

De Nederlandse is met haar elfde gouden medaille bij de WK afstanden nog één titel verwijderd van recordhouders Sablikova en Anni Friesinger. Wüst start in Gangneung nog op de ploegachtervolging (vrijdag) en de 1500 meter (zondag). "Alles gaat goed en dit smaakt zeker naar meer."

Sablikova

Sablikova legde zich na de 3 kilometer neer bij het feit dat Wüst sterker was donderdag. De viervoudig wereldkampioene op de 3000 meter was vooral onder de indruk van de openingsronde van haar rivale, die in 29,8 seconde ging.

"Toen ik Ireen haar eerste rondetijd zag, dacht ik: ik moet mijn eigen race gaan rijden en me niet richten op Ireen haar tijd", zei Sablikova, die zelf met een ronde van 30,2 begon.

"Ireen heeft een heel knappe race gereden, dus ik kan haar alleen maar feliciteren."