Kramer en Wüst veroveren wereldtitel op eerste dag WK afstanden

De 30-jarige Kramer, nog altijd ongeslagen op de 5 kilometer bij de WK afstanden, rekende op de olympische baan in Gangneung in een rechtstreeks duel af met zijn grote rivaal Jorrit Bergsma: 6.06,82 om 6.09,33.

De twee kemphanen reden de eerste helft van de race naast elkaar, maar vanaf de doorkomst richting de 3400 meter zette Kramer rondetijden van onder de 29 seconden op de klok en daarmee schudde hij Bergsma van zich af.

Kramer dook met zijn tijd dik onder het wereldrecord op een laaglandbaan, dat hij zelf twee jaar geleden in Heerenveen op 6.09,65 had gezet.

De Vries

Douwe de Vries haalde met 6.13,70 bijna een seconde af van zijn persoonlijke toptijd (6.14,53), maar de nummer drie van de WK van vorig jaar moest achter Peter Michael genoegen nemen met plek vier.

De 27-jarige Nieuw-Zeelander dook met 6.11,67 liefst 3,52 seconde onder zijn persoonlijk record en pakte zo het brons. Michael mocht zo bij zijn derde WK afstanden voor het eerst naar het podium. Vorig jaar eindigde hij nog als zesde op de 5000 meter bij de WK.

De in Nederland geboren Canadees Ted-Jan Bloemen reed tot en met de doorkomst na 2600 meter onder de tussentijd van Kramer, maar daarna verloor hij snel veel tijd. Met 6.14,73 werd hij vijfde.

Reeks

Kramer was op de olympische baan in Gangneung voor de vijfde keer op rij de beste op de 5 kilometer bij de WK. Eerder veroverde de Fries tussen 2007 en 2009 al drie keer op rij de titel. Bob de Jong doorbrak de reeks in 2011 in Inzell, maar dat was in het seizoen dat Kramer door een blessure de hele winter moest missen.

De kopman van Lotto-Jumbo was voor donderdag al met afstand recordhouder met in totaal zeventien gouden medailles bij WK afstanden. Met nu achttien wereldtitels heeft hij er tien meer dan de nummer twee op deze lijst, de Amerikaan Shani Davis.

Bergsma (31) pakte voor de vierde keer op rij zilver achter Kramer op de 5 kilometer bij de WK afstanden. De twee Friezen komen elkaar zaterdag weer tegen op de 10 kilometer in de Gangneung Oval.

3 kilometer

Wüst was eerder op donderdag de beste op de 3 kilometer. Ze kwam in de vijfde van tien ritten tot een tijd van 3.59,05. Haar grote rivale en titelverdedigster Martina Sablikova kwam drie ritten later niet verder dan 3.59,65, waardoor de Tsjechische genoegen moest nemen met zilver.

Antoinette de Jong maakte het feest voor Nederland en Team Justlease.nl compleet door in 4.01,99 als derde te eindigen. De 21-jarige Friezin herhaalde daarmee haar prestatie van vorig jaar bij de WK in het Russische Kolomna.

Yvonne Nauta kwam net tekort voor het podium. De 25-jarige debutante op een WK afstanden haalde met 4.02,56 zeven honderdsten af van haar persoonlijk record dat ze in januari van 2014 neerzette in het Noorse Hamar, maar ze moest genoegen nemen met plek vijf.

Wüst, die dinsdag al voorspelde dat het ijs snel zou zijn, bleef maar iets meer dan een seconde boven haar zes jaar oude persoonlijk record, dat ze reed op hoogte in Calgary (3.58,01). De baan in Gangneung ligt op zeeniveau.

Sablikova heeft met 3.58,11, vorig jaar gereden in Berlijn, nog steeds het wereldrecord op een laaglandbaan in handen.

Ranglijst

Wüst kroonde zich in 2011 en 2013 ook tot wereldkampioene op de 3000 meter. Die laatste titel was in Sochi, een jaar voor de Winterspelen in die Russische plaats. Over precies een jaar starten in Zuid-Korea de Spelen.

De kopvrouw van Justlease.nl, vorig jaar goed voor zilver op de 3000 meter, heeft nu in totaal 24 medailles en elf keer goud gewonnen bij WK afstanden.

Ze staat daarmee samen met de Duitse Gunda Niemann gedeeld tweede op de eeuwige ranglijst van het toernooi. De Duitse Anni Friesinger en Sablikova zijn de recordhouders met twaalf wereldtitels.

De 29-jarige Sablikova was de laatste twee jaar en in 2007 de beste op de 3000 meter bij de WK. De Tsjechische stond donderdag voor zevende keer op rij op het podium van de 3 kilometer bij het mondiale afstandstoernooi en ze pakte in totaal voor de vierde keer zilver.

Wüst start bij de WK afstanden ook nog op de ploegachtervolging van vrijdag en de 1500 meter van zondag.