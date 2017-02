Ireen Wüst voor derde keer wereldkampioene op 3 kilometer

Wüst kwam in de vijfde van tien ritten tot een tijd van 3.59,05. Haar grote rivale en titelverdedigster Martina Sablikova kwam drie ritten later niet verder dan 3.59,65, waardoor ze genoegen moest nemen met zilver.

Antoinette de Jong maakte het feest voor Nederland en Team Justlease.nl compleet door in 4.01,99 als derde te eindigen. De 21-jarige Friezin herhaalde daarmee haar prestatie van vorig jaar bij de WK in het Russische Kolomna.

Yvonne Nauta kwam net tekort voor het podium. De 25-jarige debutante op een WK afstanden haalde met 4.02,56 zeven honderdsten af van haar persoonlijk record dat ze in januari van 2014 neerzette in het Noorse Hamar, maar ze moest genoegen nemen met plek vijf.

Wüst, die dinsdag al voorspelde dat het ijs snel zou zijn, bleef maar iets meer dan een seconde boven haar zes jaar oude persoonlijk record, dat ze reed op hoogte in Calgary (3.58,01). De baan in Gangneung ligt op zeeniveau.

Sablikova heeft met 3.58,11, vorig jaar gereden in Berlijn, nog steeds het wereldrecord op een laaglandbaan in handen.

Ranglijst

Wüst kroonde zich in 2011 en 2013 ook tot wereldkampioene op de 3000 meter. Die laatste titel was in Sochi, een jaar voor de Winterspelen in die Russische plaats. Over precies een jaar starten in Zuid-Korea de Spelen.

De kopvrouw van Justlease.nl, vorig jaar goed voor zilver op de 3000 meter, heeft nu in totaal 24 medailles en elf keer goud gewonnen bij WK afstanden.

Ze staat daarmee samen met de Duitse Gunda Niemann gedeeld tweede op de eeuwige ranglijst van het toernooi. De Duitse Anni Friesinger en Sablikova zijn de recordhouders met twaalf wereldtitels.

De 29-jarige Sablikova was de laatste twee jaar en in 2007 de beste op de 3000 meter bij de WK. De Tsjechische stond donderdag voor zevende keer op rij op het podium van de 3 kilometer bij het mondiale afstandstoernooi en ze pakte in totaal voor de vierde keer zilver.

Wüst start bij de WK afstanden ook nog op de ploegachtervolging van vrijdag en de 1500 meter van zondag.