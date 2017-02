'Organisatie Pyeongchang 2018 staat er jaar voor Spelen goed voor'

"De Zuid-Koreanen liggen op schema bij alle zaken die belangrijk zijn rondom de Spelen, of ze zijn verder dan andere Spelen een jaar voor de openingsceremonie waren", zegt Bijl in de Gangneung Oval, waar donderdag de WK afstanden beginnen, voor de camera van NUsport.

"Alle stadions zijn klaar of zijn bijna klaar en zien er ook mooi uit. En ook zaken als huisvesting, transport en accreditaties lijken op schema te liggen. Ik denk dat het er goed voor staat een jaar voor de Spelen."

In aanloop naar de Winterspelen in Sochi (2014) en de Zomerspelen van Rio de Janeiro (2016) waren er lang vraagtekens of alle olympische bouwwerkzaamheden wel op tijd af zouden komen, maar die problemen lijken de Zuid-Koreanen niet te hebben.

"Ik denk dat dat hier totaal niet speelt", aldus Bijl. "Zuid-Korea is een zeer georganiseerd land, met zeer georganiseerde mensen. Ze zijn bereidwillig om te helpen. Er wordt weleens gezegd dat ze minder flexibel zijn, maar tot nu toe merk ik daar niet veel van. Met de vragen die wij hebben gaan ze heel flexibel om en ze kijken echt naar oplossingen."

Betrokken

De 50-jarige Bijl is volgend jaar bij de Spelen van Pyeongchang voor de eerste keer chef de mission van de Nederlandse equipe. Hij was vanaf 2008 bij elke Spelen de tweede man, achter Charles van Commenée (Peking), Henk Gemser (Vancouver) of Maurits Hendriks (Londen, Sochi en Rio).

"Ik ben al heel veel betrokken geweest bij Olympische Spelen in een organiserende rol, dus het zou raar zijn als ik dingen totaal anders zou doen", stelt Bijl. "Veel dingen zullen hetzelfde zijn. Ik ben alleen misschien een iets andere persoon dan de vorige chef de missions."

De voormalig volleybalinternational weet dat hij het sportief gezien bijna niet beter kan doen dan zijn voorganger Hendriks drie jaar geleden, aangezien het Nederlandse team toen liefst 24 medailles veroverde. Dat was meer dan een verdubbeling van het vorige record bij Winterspelen (elf medailles in Nagano in 1998).

"Alles viel goed in Sochi, alle sporters waren top; ik denk niet dat dat snel weer gaat gebeuren", zegt Bijl.

"Ik mik voor Pyeongchang nog niet op een aantal medailles, zeker niet een jaar voor de Spelen. Als je al aantallen noemt, moet je dat vlak voor de Spelen doen omdat je dan weet hoe je ploeg eruitziet en wie de tegenstanders zijn."

Sfeer

De olympische sfeer is voorlopig nog niet echt te proeven in kustplaats Gangneung (waar alle ijssporten zullen zijn) of in de bergen bij Pyeongchang (waar de sneeuwsporters hun Spelen zullen afwerken), maar volgens Bijl is dat een jaar voor de openingsceremonie op 9 februari 2018 niet meer dan logisch.

"Alle keren dat ik ergens een jaar voor de Spelen ben geweest, was de sfeer niet anders dan nu hier."

"De vraag is eigenlijk of de sfeer er tijdens de Spelen zal zijn en ik weet dat de Zuid-Koreanen daar hun uiterste best voor doen. Ze hebben allerlei programma's rondom de wedstrijden gemaakt, dus ik denk dat dat wel goedkomt over een jaar."