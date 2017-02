Wüst: 'Goed gegeven dat ik kan uitspreken dat ik voor goud ga'

"Dat ik kan uitspreken dat ik voor goud ga is één, want dat betekent dat ik er vertrouwen in heb en dat ik me goed voel", zegt de 30-jarige Wüst.

De Brabantse won in 2013 bij de WK afstanden in Sochi drie keer goud (1500 meter, 3000 meter en ploegachtervolging) en twee keer zilver (1000 meter en 5000 meter), een jaar later gevolgd door twee keer goud (3000 meter en ploegachtervolging) en drie keer zilver (1000 meter, 1500 meter en 5000 meter) bij de Winterspelen in diezelfde Russische plaats.

Na die successen moest ze echter op zoek naar een nieuwe ploeg, omdat TVM stopte met zijn schaatssponsoring. Mede door die onzekerheid wist ze bij de laatste twee WK afstanden geen titel te pakken op een individuele afstand.

Dit seizoen loopt alles goed bij haar ploeg Team Justlease.nl en dus gaat Wüst donderdag op de openingsdag van de WK in Zuid-Korea als een van de favorieten van start op de 3 kilometer. Ook op de ploegachtervolging van vrijdag en de 1500 meter van zondag mag ze hopen op goud.

"De hele omgeving die ik om me heen heb gecreëerd met mijn eigen ploeg, dat ik zekerheid, structuur en rust heb tot en met de Spelen van volgend jaar geeft heel veel vertrouwen", stelt Wüst.

Rustdag

De tienvoudig winnares van goud bij de WK afstanden had ook op de 1000 meter mogen starten, maar op die afstand zag ze af van haar startrecht.

"Uiteindelijk gaat het me alleen om titels, het gaat me niet om tweede of derde plekken", aldus Wüst. "Op de 1000 meter heb ik voor mijn gevoel niet heel veel kans op goud, dus dan heb ik liever een rustdag en dat ik frisser ben om voor de titel te gaan op zondag op de 1500 meter."

De viervoudig olympisch kampioene heeft het prima naar haar zin in het oosten van Zuid-Korea, waar donderdag over precies een jaar de Olympische Winterspelen beginnen.

"De eerste dagen had ik wel wat last van een jetlag, maar nu zit ik goed in mijn ritme. En het ijs is best snel, dus ik verwacht goede tijden dit toernooi."

Ommekeer

Wüst is een van de vele Nederlandse favorieten op goud bij de WK, maar de Brabantse waarschuwt wel dat de Oranje-schaatsers niet op hun lauweren kunnen rusten. "Het buitenland is in aantocht. Ik zou niet verbaasd zijn als er een ommekeer komt in de komende vier jaar."

"Natuurlijk, we zullen hier als Nederland waarschijnlijk een goed WK hebben en volgend jaar ook een goede Spelen, al is een het aantal medailles van Sochi (23, red.) is niet reëel, want dat was heel erg uitzonderlijk."

"Maar in de breedte, als je kijkt naar de budgetten van de Nederlands ploegen, gaat het momenteel hard achteruit in het Nederlandse schaatsen", merkt Wüst. "Er zijn de laatste jaren nogal wat teams weggevallen. Op het ijs zie je het voorlopig nog niet terug, maar binnen het Nederlandse schaatsen is het nu wel heel anders dan vier jaar geleden."

De WK afstanden beginnen donderdag om 9.15 uur Nederlandse tijd met de 3 kilometer voor vrouwen. Wüst neemt het in de vijfde van tien ritten op tegen de Russische Natalia Voronina.