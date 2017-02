Nuis wil vragen over ontbreken wereldtitel naar prullenbak verwijzen

"Als ik doe wat ik kan en wat ik de laatste weken heb gedaan, dan heb ik een grote kans op goud", aldus de 27-jarige Nuis in Zuid Korea voor de camera van NUsport.

De sprinter van Lotto-Jumbo stond dit seizoen zeven keer aan de start van een 1000 of 1500 meter in de A-groep van de wereldbeker en zes keer won hij. Zijn 'slechtste' resultaat is een tweede plaats op de 1500 meter bij de World Cup in Nagano in november.

"Ik vrees niet dat ik al te vroeg in topvorm was dit seizoen", zegt Nuis. "Ik heb naar deze WK toe gepiekt, dus ik hoop hier in Gangneung nog wat extra's te kunnen."

De Zuid-Hollander, die bij WK afstanden tot nu toe drie keer zilver en twee keer brons veroverde, zou dan een einde kunnen maken aan jaren van vragen over wanneer hij 'eindelijk' zijn eerste wereldtitel wint.

"Ik krijg die vraag vaak en ik heb er veel zin in om ervoor te zorgen dat die vragen niet meer komen. Ik ben er wel een beetje zat van", stelt Nuis met een glimlach. "Ik ga altijd volle bak, maar dit heeft wel wat extra lading."

Kulizhnikov

Nuis - vorig jaar goed voor zilver (1500 meter) en brons (1000 meter) bij de WK - heeft op de olympische Gangneung Oval geen last van de Rus Pavel Kulizhnikov. De regerend wereldkampioen op de 1000 meter is er mentaal en fysiek niet klaar voor om te schaatsen.

"Ik vind het jammer dat Pavel er niet is", aldus Nuis, die zich in het verleden regelmatig duidelijk heeft uitgesproken tegen de Rus, die vorig jaar betrapt werd op het gebruik van het verboden middel meldonium maar wiens schorsing later werd opgeheven.

"Ik denk dat Kai Verbij nu mijn grootste concurrent zal zijn op de 1000 meter, hij is een geduchte tegenstander. En op de 1500 meter is dat Denis Yuskov (de regerend wereldkampioen uit Rusland, red), die zal hier een goede stunt willen uithalen. En van Sven Kramer weet je het nooit op de 1500 meter."

Rustig

Kramer begint zijn WK donderdag al, wanneer op de openingsdag in Zuid-Korea de 5 kilometer op het programma staat. Nuis moet nog even wachten, want de 1000 (zaterdag) en de 1500 meter (zondag) zijn pas in het weekend.

"Het is lastig om zo lang te moeten wachten", zegt Nuis. "Ik moet nog even rustig blijven, maar ik heb echt het gevoel dat ik er klaar voor ben."

De pupil van Jac Orie wil niet denken aan een scenario waarin het weer niet lukt om een wereldtitel te pakken. "Dat zou pijn doen, maar ik voel me heel goed, dus ik zie geen reden om te denken dat het misgaat."