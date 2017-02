Kramer tegen Bergsma op 5 kilometer tijdens WK afstanden

De twee favorieten voor de wereldtitel rijden in de voorlaatste rit tegen elkaar op de baan waar volgend jaar de Olympische Spelen op verreden zullen worden.

Douwe de Vries is bij de loting gekoppeld aan de Nieuw-Zeelander Peter Michael. Zij rijden in de rit voor Kramer en Bergsma. In de laatste rit rijden de Duitser Patrick Beckert en de genaturaliseerde Canadees Ted-Jan Bloemen tegen elkaar.

Bergsma heeft in het verleden meerdere malen verteld dat hij een rechtstreeks duel met Kramer lastiger vindt dan dat de twee rivalen in verschillende ritten starten. "Maar ik vind het ook prima om nu tegen Sven te rijden op dit WK", zei Bergsma dinsdag. "Ik kan het namelijk wel, een rechtstreeks duel. Ik moet ernaartoe dat het niet uitmaakt."

Forceren

De 31-jarige Fries kende geen goede generale repetitie voor de WK afstanden, want anderhalve week geleden werd hij bij afwezigheid van Kramer slechts derde op de 5 kilometer bij de wereldbeker in Berlijn, achter Bloemen en Michael.

"Ik verviel toen weer in mijn oude fout dat ik te veel op de tijd van een ander ging rijden, nu die van Bloemen", stelde Bergsma. "Daardoor ging ik forceren en kwam ik mezelf tegen. Maar het is fijn dat dat in Berlijn gebeurde en niet op de WK. Soms is het goed om weer even op scherp gezet te worden."

De schaatser van Team Clafis werd nog nooit wereldkampioen op de 5 kilometer en moest bij de laatste drie edities genoegen nemen met zilver. Kramer kan donderdag voor de vijfde keer op rij en voor de achtste keer in totaal wereldkampioen worden op deze afstand.

Wüst

Bij de vrouwen is er geloot voor de 3 kilometer die ook donderdag op het programma staat. Ireen Wüst is al in rit vijf aan de beurt tegen de Russische Natalia Voronina. De Tsjechische Martina Sablikova, viervoudig wereldkampioene op de 3 kilometer, rijdt in rit acht tegen de Canadese Ivanie Blondin.

Yvonne Nauta bijt het spits af tegen de Japanse Ayano Sato. Antoinette de Jong komt in de voorlaatste rit uit tegen de Russische Anna Yurakova.

De WK afstanden beginnen donderdagochtend om 9.15 uur Nederlandse tijd met de 3 kilometer voor vrouwen. De mannen beginnen om 10.35 aan hun 5 kilometer.