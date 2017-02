Ter Mors bij WK op zoek naar herhaling van 'enige gouden race' van seizoen

"We hebben wat moeten aanpassen, maar ik denk dat ik uiteindelijk een prima voorbereiding op de WK heb kunnen draaien", zegt de 27-jarige Ter Mors in Zuid-Korea voor de camera van NUsport. "Ik heb kunnen uitrusten, goed kunnen trainen, dus ik denk dat het prima gaat op dit moment."

De Enschedese is tot nu toe nog niet heel tevreden over haar winter. Ze werd twee keer ziek - eerst in december na de wereldbeker in Astana en vervolgens in januari tijdens het NK allround - waardoor ze naar eigen zeggen pas één 'gouden race' heeft gereden.

"De 1000 meter op de tweede dag van het EK sprint in Thialf (die ze won in 1.14,88, red.) gaf me echt een goed gevoel. Als ik zulke races kan laten zien tijdens de WK, dan kan ik tevreden naar huis."

Kolomna

Ter Mors begint haar WK vrijdag met de 500 meter. Dat is vooral een voorbereiding op de 1000 meter van zaterdag en de 1500 meter van zondag, de twee afstanden waarop ze vorig jaar in het Russische Kolomna bij haar debuut op een WK afstanden goud won.

"Ik wil die twee titels het liefst behouden, maar ik zie deze WK vooral weer als een compleet nieuwe wedstrijd", aldus Ter Mors, die een WK een jaar voor de Spelen niet per se belangrijker vindt dan in andere jaren.

"Natuurlijk wil ik hier lekker rijden, maar het is niet zo dat als ik tijdens de WK niet win, dat ik volgend jaar bij de Spelen zal denken dat de baan me niet ligt. Het zou mooi zijn als het goed gaat dit toernooi, maar het is geen must have voor volgend jaar."

IJsbaan

Ter Mors vond het wel bijzonder toen ze vorige week voor het eerst het ijs opstapte van de Gangneung Oval, de plek waar de langebaanschaatsers over iets meer dan een jaar gaan strijden om de olympische medailles.

"De eerste keer dat ik hier de ijsbaan opstapte, was toch net even wat anders dan bij een andere baan", aldus de veelvoudig Nederlands kampioene shorttrack. "Ik dacht: hier moet het volgend jaar gebeuren. En ik dacht even terug aan drie jaar geleden in Sochi en vroeg me af: zal er hier weer iets moois gebeuren voor mij over een jaar?"

Ter Mors, die in 2014 in Rusland olympisch goud won op de 1500 meter en de ploegachtervolging, stelt wel dat er verder nog niet echt een olympisch gevoel bij haar leeft, iets minder dan een jaar voor Spelen van Pyeongchang van start gaan.

De Enschedese zit namelijk net als bijna alle schaatsers die vanaf donderdag deelnemen aan de WK afstanden in een hotel dat zo'n zestig kilometer ten zuiden van de ijsbaan in Gangneung ligt.

"We moeten een uur heen en weer rijden naar de ijsbaan, dat is eigenlijk van de zotte", stelt Ter Mors. "We zitten bijna meer in de bus dan dat we kunnen relaxen of trainen. Maar het is niet anders, iedereen moet het ermee doen. Tijdens de Spelen zal dat anders zijn, want dan zitten we in het olympisch dorp in Gangneung, maar nu helpt dit niet mee aan het olympische gevoel."