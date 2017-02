Kramer ziet kansen op drie wereldtitels bij WK afstanden

"Het liefst win ik natuurlijk de wereldtitel op de 1500, de 5000 en de 10.000 meter", aldus Kramer dinsdag in het Zuid-Koreaanse hotel waar zijn ploeg Lotto-Jumbo al ruim een week zit.

"Die kans is niet heel groot, maar het is ook niet onmogelijk dat ik drie keer goud win. Met maar één titel zal ik in ieder geval niet tevreden zijn."

Kramer is dit seizoen nog amper verslagen. De kopman van Lotto-Jumbo sloeg drie wereldbekerweekenden en het NK allround over met het oog op de WK afstanden en het WK allround van begin maart, maar als hij wel aan de start verscheen, was het bijna altijd raak.

Twee keer won hij niet; bij de 10 kilometer op de NK afstanden (tweede achter Jorrit Bergsma) en op de 1500 meter bij de World Cup in Nagano (zesde). Daar staan acht afstandszeges en een Europese allroundtitel tegenover.

"Ik vind het moeilijk om over mezelf te stellen dat ik dit seizoen beter ben dan ooit, maar ik kan niet zeggen dat het momenteel slecht gaat', zei Kramer met gevoel voor understatement. "Zeker ook omdat de 1500 meter nu goed gaat, dat geeft een extra dimensie aan mijn seizoen."

Bergsma

Vorig jaar won Kramer bij de WK afstanden in het Russische Kolomna goud op de 5 en de 10 kilometer. Op de 5000 meter was het verschil met de nummer twee Bergsma toen maar 0,35 seconde.

"Ik was toen niet beter dan dat, ik reed vorig jaar niet een heel goede rit. Dan is het fijn als je dan toch wint."

Bergsma lijkt ook dit jaar weer de grootste concurrent van Kramer op de lange afstanden, al stelde de olympisch kampioen op de 10 kilometer anderhalve week geleden bij de World Cup in Berlijn teleur door bij afwezigheid van zijn grote rivaal slechts derde te worden op de 5 kilometer.

Plaagstootje

Jillert Anema, de altijd uitgesproken coach van Bergma, herhaalde dinsdag echter nog maar eens dat hij vindt dat zijn pupil "in de basis" de betere schaatser is.

"Als dat eruit komt, wint hij normaal gesproken", aldus Anema. "Sven is iemand die graag favoriet wil zijn, hij is vreselijk onzeker."

Kramer had een uurtje later weinig trek om te reageren op de woorden van zijn provinciegenoot. "Het begint een beetje eentonig te worden, ik kan het niet al te serieus nemen", stelde de zeventienvoudig winnaar van goud bij de WK afstanden over het plaagstootje van Anema.

"Ik focus me op mijn eigen ritten, dat vind ik het belangrijkste. Ik vind elk woord dat hierover gaat eigenlijk te veel, maar ik zou het niet leuk vinden als mijn coach Jac Orie meer bezig zou zijn met Jorrit Bergsma dan met mij."

Toerist

Zelf is Kramer vooral bezig met het traject naar de Olympische Spelen, die over iets meer dan een jaar worden gehouden op dezelfde ijsbaan in Gangneung waar donderdag de WK afstanden beginnen.

"Ik heb nog geen olympisch dorp gezien, maar ik denk dat iedereen een fijn gevoel heeft bij deze regio. Maar ik heb het al eerder gezegd: ik ben hier geen toerist. Ik zie het hotel, ik fiets buiten twee uurtjes en kom vooral om die wedstrijden te winnen."

Kramer begint zijn WK donderdag met de 5 kilometer, die om 10.35 uur Nederlandse tijd van start gaat. Zaterdag rijdt hij de 10 kilometer en zondag de 1500 meter.