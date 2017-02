Elma de Vries grijpt op dramatische wijze naast winst op Weissensee

Na 200 kilometer ging de 33-jarige Friezin twintig meter voor de streep in gewonnen positie onderuit, waarna de drie achtervolgers haar passeerden.

Liggend op het ijs zag De Vries Lisa van der Geest als eerste over de finish rijden. Anne Tauber werd tweede en Ankie IJtsma derde. De opgekrabbelde De Vries werd uiteindelijk vierde.

"200 kilometer lang ging alles goed. Maar ja, dan gebeurt dit", baalde De Vries kort na de finish tegenover het Dagblad van het Noorden. "Ik reed zelfs nog even alleen vooruit, maar ik voelde dat dat te zwaar werd met nog een ronde te gaan. In een groepje moest ik het ook kunnen uitspelen en je zag het. Dat kon."

De Vries dacht in de laatste meters dan ook dat het goed zou komen. "Voor mijn gevoel had ik hem al gewonnen, maar ineens was er een gat in het ijs en lag ik".

"Als ik nog als eerste over de finish was gegleden dan was het spectaculair geweest. Nu heb ik er niks aan. Ik zag de boog wel voor me, maar kwam tien meter te kort. Het is zo onwerkelijk."

Van der Stelt

Er ging bij de wedstrijd lange tijd een grote groep aan kop, totdat Iris van der Stelt in de zesde ronde wegreed en een flinke voorsprong pakte. De Vries ging op weg naar de 175 kilometer achter haar aan en uiteindelijk ging een kopgroep van zeven vrouwen de laatste ronde in.

Van der Geest demarreerde daaruit, maar viel twee keer. De eerste keer betekende dat dat De Vries haar bijhaalde en daarna ging de winnares van 2006 zelfs alleen aan de leiding. Onder zware omstandigheden kon echter niemand wegblijven. In een finale met tegenwind en veel valpartijen bleven uiteindelijk vier vrouwen over die om de zege gingen sprinten.

De Vries was in die sprint de sterkste, maar haalde het dus niet door een valpartij in de laatste meters. Op haar buik schoof ze richting de finish, terwijl ze door haar drie concurrenten werd ingehaald.

Winnares Van der Geest kon haar geluk niet op, al was ze wel heel diep gegaan. "Dit was echt niet normaal, zo zwaar, het deed zo veel pijn'', snikte ze.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door Crispijn Ariëns. Frank Vreugdenhil werd tweede en Niels Mesu derde. Vorig jaar ging de titel wel naar Mesu en won Birgit Witte bij de vrouwen.