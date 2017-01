Wüst wint 3 kilometer in Berlijn, zilver Leenstra op 1000 meter

Wüst reed al in de derde rit en legde de 3000 meter af in een tijd van 4.01,77. Ze was daarmee sneller dan Martina Sablikova, die in de slotrit tot 4.02,38 kwam. De Russin Anna Yurakova, die haar rit verloor van Sablikova, werd derde (4.04,64).

Marije Joling eindigde in 4.05,56 net naast het podium, gevolgd door Antoinette de Jong (vijfde in 4.06,20). Melissa Wijfje werd achtste (4.06,75) en Carlijn Achtereekte reed in 4.09,00 naar de dertiende plaats.

In het World Cup-klassement van de 3 kilometer leidt Sablikova, voor Yurakova (tweede) en Claudia Pechstein (derde). De Jong, Wijfje, Joling en Wüst staan respectievelijk vierde, vijfde, zesde en zevende.

Zaterdag schreef de 30-jarige Wüst al de 1500 meter op haar naam. De Brabantse verkeert in goede vorm richting de WK afstanden, die van 9 tot en met 12 februari worden verreden in Gangneung.

Wüst komt in Zuid-Korea in actie op zowel de 1500 als 3000 meter. Ze meldde zich onlangs af voor de 1000 meter om zich volledig op beide afstanden te kunnen focussen. Na de WK afstanden wordt op 4 en 5 maart het WK allround gehouden in Hamar.

1000 meter

Leenstra kwam in de Duitse hoofdstad op de 1000 meter tot een tijd van 1.15,45. Alleen de Amerikaanse Heather Bergsma, die 1.15,08 klokte, was sneller. De Tsjechische Karolina Erbanova werd derde in 1.15,50.

Lotto-Jumbo-rijdster Sanneke de Neeling eindigde als tiende. Ze legde de 1000 meter af in een tijd van 1.17,72. Bo van der Werff ging niet van start. De 27-jarige Leenstra pakte zaterdag achter Ireen Wüst al zilver op de 1500 meter.

In het wereldbekerklassement leidt Bergsma voor nummer twee Leenstra en de Japanse Miho Takagi, die derde staat. Jorien ter Mors, vrijdag op de eerste omloop nog derde, is na Leenstra de beste Nederlandse op plaats negen.