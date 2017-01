Ronald Mulder en Verbij op podium bij tweede 500 meter in Berlijn

Murashov kwam in de slotrit tot 34,81 en boekte zijn derde wereldbekerzege van het seizoen. Daarmee was hij nipt sneller dan Mulder, die twee ritten eerder 34,87 klokte. Verbij dook ook onder de 35 seconden: 34,98.

Dai Dai Ntab was de derde Nederlander die in actie kwam. Hij werd twaalfde in 35,25. Vrijdag ging de winst op de eerste 500 meter nog naar de Duitser Nico Ihle, die ditmaal genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Voor de 30-jarige Mulder was het zijn eerste podiumplek van het seizoen. In het World Cup-klassement bezet de Nederlands kampioen sprint de vierde plaats.

Murashov nam de leiding overall over van zijn landgenoot Pavel Kulizhnikov, die ontbreekt in Berlijn. Ihle is achter beide Russen de nummer drie van het klassement. Ntab (zesde), Verbij (zevende) en Jan Smeekens (tiende) staan ook bij de eerste tien.

WK afstanden

Bij de WK afstanden komende maand op de olympische baan in Gangneung komen namens Nederland op de 500 meter Mulder, Ntab en Smeekens in actie. Titelverdediger Kulizhnikov zal ook in Zuid-Korea niet meedoen.

Later zondag wordt bij de mannen nog de 1000 meter verreden in Berlijn. De vrouwen sluiten het weekend in Berlijn af met de 3000 meter.