Wüst heeft ondanks 'slechte' 1500 meter goed gevoel richting WK

De 30-jarige Wüst kwam in Berlijn tot een tijd van 1.55,85 en daarmee hield ze Marrit Leenstra (tweede) en Martina Sablikova (derde) achter zich. Toch had er volgens de Brabantse nog wat meer ingezeten.

"Ik ben tevreden met de winst, maar mijn rit was niet zo goed. Bij de eerste honderd meter leek het alsof ik een paar keer in mijn schoen trapte, ik was 'links' een beetje kwijt", zei Wüst tegen de NOS.

"Ik had wel een heel goede eerste ronde, maar wat ik in de tweede ronde deed sloeg nergens op. Het was te makkelijk, gewoon slecht."

De Justlease.nl-rijdster vond dat ze een tandje had moeten bijschakelen. "Na de eerste ronde dacht ik: dit moet ik vasthouden om de snelheid te houden, dan gaat het vanzelf. Maar ik moet er toch iets harder voor werken."

WK

Toch geeft het Wüst richting de WK afstanden een goed gevoel dat ze ondanks een iets mindere race won. "Zeker omdat ik weet dat het nog veel beter kan en dat zal ook moeten. Op zich geeft het wel vertrouwen."

De Nederlands kampioen sprint is wel op haar hoede voor de concurrentie. "Marrit Leenstra reed goed. Heather Bergsma viel een beetje tegen, maar kan er bij de WK ook zomaar staan. Met Jorien ter Mors en Martina Sablikova erbij wordt het spannend genoeg."

Wüst komt zondag in Berlijn nog in actie op de 3000 meter. De WK afstanden worden gehouden van 8 tot en met 12 februari in Gangneung. In Zuid-Korea rijdt Wüst de 1500 en 3000 meter. Voor de 1000 meter meldde ze zich onlangs af.