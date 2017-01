Nuis wint 1000 meter in Berlijn, Kodaira snelste op 500 meter

Nuis was in de laatste rit in het Berlijnse Sportforum goed voor een tijd van 1.08,25. Daarmee was hij ook direct goed voor een nieuw baanrecord, dat met 1.08,53 op naam stond van de Amerikaan Shani Davis.

Met zijn tijd troefde Nuis landgenoot Kai Verbij af. Die was in de rit daarvoor tot 1.08,84 gekomen en moest genoegen nemen met zilver.

Brons was er voor de Noor Havard Holmefjord Lorentzen, die 1.09,03 klokte. Pim Schipper, de derde Nederlander, eindigde op plek dertien in 1.10,19.

Voor Nuis is het zijn vierde wereldbekerzege van het seizoen op de 1000 meter. Hij was vrijdag ook al de snelste op de 1500 meter.

Kodaira

Voor Kodaira is het al haar zesde wereldbekerzege van het seizoen. De Japanse won de tweede omloop in de ijshal in Duitsland met grote overmacht. Zij bleef als enige onder de 38 seconden: 37,57. Kodaira won vrijdag ook al de eerste omloop in het Sportforum.

De Tsjechische Karolina Erbanova was met 38,28 goed voor zilver, terwijl de Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma in 38,43 de derde tijd klokte.

Floor van den Brandt was de enige Nederlandse in de top tien. Zij kwam in 38,99 over de meet en werd daarmee vijfde. De overige Nederlandse vrouwen eindigden in de achterhoede.

Janine Smit werd in 39,07 dertiende, Anice Das eindigde daar een plaats achter met 39,10. Sanneke de Neeling was met 39,40 goed voor plek zestien, terwijl Bo van der Werff als zeventiende eindigde met 39,56.