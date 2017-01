Nuis blij dat hij 'tikkie' kon uitdelen aan Yuskov

"Ik heb technisch gewoon goed geschaatst, er waren geen haperingen. Maar over twee weken moet het in Zuid-Korea echt gebeuren. Dat ik hier win, is mooi meegenomen. Het is een tikkie dat ik uitdeel aan met name Denis Yuskov", vertelde Nuis voor de camera van de NOS.

De Rus werd door de Leidenaar in een rechtstreeks gevecht geklopt en kwam uiteindelijk negen honderdsten tekort voor het goud. Nuis was tevreden met zijn tijd van 1.45,94, ook omdat het al een tijdje geleden was dat hij voor het laatst in wedstrijdverband in actie was gekomen.

"Na het EK sprint ben ik naar Collalbo gegaan en daar heb ik pittig getraind op een buitenbaan. Dan is het hier binnen wel weer even wennen. Maar ik heb het gevoel weer te pakken. Deze zege kwam vrij gemakkelijk en daar ben ik blij om."

Nuis was alleen niet te spreken over de slotfase van zijn rit. "Na 1100 meter kwam de verzuring in mijn benen en dan denk je: ja, wanneer komt ie nou langszij? Dan kruis je ook nog eens over hem heen. Vlak voor de pilon zat ie alsnog naast me en toen moest ik even een slag inhouden want anders kwamen onze schaatsen tegen elkaar aan. Dan loop je gewoon te klooien en is 200 meter nog ver, maar ik voelde wel dat ik het ging halen."

Hand

Nuis gaf Yuskov opvallend genoeg na de race een hand en dat terwijl hij onlangs nog zei dat niet te zullen doen vanwege de grote dopingschandalen in Rusland.

"Hij heeft een goede race gereden", grapte Nuis. "Nee, het blijft lastig. Iedereen kijkt met een schuin oog naar de Russen. Dat voel je gewoon en dat voelen zij ook. Wat er naar boven is gekomen is natuurlijk een schande. Op zo'n podium is het toch lastig. Dan wil je toch een sportieve winnaar zijn. Juist nu. Dan heb je gewonnen en krijg je dat weer. Dan ben ik straks de bad guy, dat moeten we niet hebben."