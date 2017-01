Weer winst voor Nuis op 1500 meter, Smeekens pakt brons op 500 meter

Nuis rekende in de slotrit van de 1500 meter in een rechtstreeks duel af met de Russische wereldkampioen Denis Yuskov: 1.45,94 om 1.46,03. De sprinter van Lotto-Jumbo boekte daardoor zijn tweede World Cup-zege van het seizoen op de schaatsmijl. In december was hij ook de beste in Heerenveen.

Peter Michael (1.46,87) verraste met de derde plaats. Het betekende de eerste keer dat de 27-jarige Nieuw-Zeelander in de top tien eindigde op de 1500 in de wereldbeker.

Patrick Roest moest met 1.47,44 genoegen nemen met de zesde plaats, terwijl Douwe de Vries (1.48,96) niet verder kwam dan de achttiende plaats in het veld van twintig schaatsers.

In het wereldbekerklassement van de 1500 meter staat Nuis, die de World Cup in Astana oversloeg, met 305 punten nog achter leider Yuskov (340 punten), die dit seizoen één keer won en nu drie keer tweede werd.

500 meter

Op de 500 meter klokte Smeekens eerder op vrijdag 35,02, waardoor hij de Duitser Ihle (34,83) en de Japanner Yuma Murakami (34,97) voor zich moest dulden.

Smeekens stond voor de tweede keer deze winter op het podium na een 500 meter in de World Cup. De schaatser van Lotto-Jumbo pakte in november zilver in Nagano. De 31-jarige Ihle was toen goed voor zijn eerste wereldbekerzege op de 500 meter.

Ronald Mulder kwam met 35,07 negen honderdsten tekort voor zijn eerste podiumplek van dit seizoen. De Nederlands kampioen sprint eindigde als zesde. Kai Verbij (35,34) en Dai Dai Ntab (35,41) klokten respectievelijk de elfde en de veertiende tijd.

Klassement

Pavel Kulizhnikov gaat nog steeds aan de leiding in het wereldbekerklassement van de 500 meter. De Rus is niet in Berlijn, omdat hij fysiek en mentaal niet in staat is om in actie te komen.

De World Cup in de Duitse hoofdstad is het voorlaatste wereldbekerweekend van dit seizoen. De wedstrijden in de Duitser hoofstad gelden als de laatste test voor de WK afstanden, die van 9 tot en met 12 februari worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Gangneung.