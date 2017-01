Japanse Kodaira blijft ongeslagen op 500 meter in wereldbeker

Kodaira was in het Sportforum in Berlijn duidelijke de sterkste met een tijd van 37,43. Karolina Erbanova uit Tsjechië, de Europees kampioene sprint, eindigde op ruime achterstand als tweede (38,12). De Russin Olga Fatkoelina reed de derde tijd (38,36).

Ter Mors kwam met 38,51 vijftien honderdsten tekort voor een podiumplek. De Nederlands kampioene op de 500 meter moest zich vorige week bij de NK allround in Heerenveen na haar winnende race op de 500 meter terugtrekken wegens ziekte.

Marrit Leenstra belandde vrijdag met een tijd van 38,55 op de achtste plaats. Floor van den Brandt (dertiende in 38,96), Anice Das (zestiende in 39,39) en Sanneke de Neeling (negentiende in 39,99) hadden een bijrol in Berlijn.

Klassement

In het wereldbekerklassement nam Kodaira dankzij haar vijfde zege op deze afstand de eerste plaats over van de afwezige Chinese Jing Yu.

Kodaira won dit seizoen de wereldbekerwedstrijden in Harbin (2), Nagano en Heerenveen. In Astana was ze er niet bij, waardoor Yu twee keer kon winnen.

De World Cup in Berlijn is het voorlaatste wereldbekerweekend van dit seizoen. De wedstrijden in de Duitse hoofstad gelden als de laatste test voor de WK afstanden, die van 9 tot en met 12 februari worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Gangneung.