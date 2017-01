Kramer niet in actie bij ploegachtervolging op WK afstanden

De KNSB maakte woensdag bekend dat Douwe de Vries, Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma in actie zullen komen op de team pursuit. Patrick Roest is aangewezen als reserve door bondscoach Geert Kuiper.

Bij de vrouwen bestaat de Nederlandse achtervolgingsploeg uit Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra. Annouk van der Weijden is reserve.

De 30-jarige Kramer komt in Zuid-Korea individueel in actie op de 1500, 5000 en 10.000 meter. De Fries moet daardoor op donderdag, zaterdag en zondag de baan op. De ploegenachtervolging is op vrijdag.

Een woordvoerder van zijn ploeg Lotto-Jumbo laat aan NUsport weten dat Kramer vreest dat vier afstanden in vier dagen een te druk schema zou zijn en dat het dan lastig zou worden om nog een goede 1500 meter te rijden op de slotdag bij het toernooi in Zuid-Korea.

De winnaar van zeventien titels bij de WK afstanden sloeg de ploegachtervolging vorig jaar ook over bij de wereldkampioenschappen in het Russische Kolomna. Blokhuijsen en De Vries pakten toen samen met Arjan Stroetinga de wereldtitel. Kramer won in 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 en 2015 wel goud met de Nederlandse achtervolgingsploeg.

Massastart

Bij de massastart komen voor Nederland Bergsma en Gary Hekman het ijs op, Jan Blokhuijsen is reserve. Irene Schouten en Carien Kleibeuker zijn bij de vrouwen geselecteerd en Van der Weijden staat ook hier op de reservelijst.

De WK afstanden worden van 9 tot en met 12 februari gehouden op de baan in Gangneung waar volgend jaar ook de Olympische Winterspelen plaats zullen vinden.