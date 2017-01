Wüst meldt zich af voor 1000 meter op WK afstanden en WK sprint

Wüst denkt dat ze op de 1000 meter bij de WK afstanden over twee weken op de olympische baan in Zuid-Korea weinig kans maakt op een medaille. Met een extra dag rust wil ze op de 1500 en 3000 meter wel voor goud gaan. Wüst komt in Gangneung ook nog in actie op de ploegenachtervolging.

In Zuid-Korea zal Sanneke de Neeling het startbewijs van Wüst overnemen. Ook op de WK sprint neemt De Neeling de plek van Wüst over.

De 30-jarige Wüst won zondag voor de eerste keer het NK sprint in Thialf en liet toen al weten dat de kans 95 procent was dat ze het WK over zou slaan.

Wereldkampioen allround

"Ik heb nog niet met mijn coach Rutger Tijssen gesproken, maar ik wil in maart wereldkampioen allround worden", zei ze.

"Jammer dat er niet een weekje extra tussen de twee toernooien zit, dan was ik waarschijnlijk wel gegaan. Maar uiteindelijk heb ik niet heel veel te zoeken op een WK sprint, het is niet reëel dat ik daar ga winnen."

Het toernooi in Canada is een week voor het WK allround in Hamar. Wüst wil in Noorwegen voor goud gaan en ziet daardoor af van deelname in Calgary.