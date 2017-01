Coach Hill weet zeker dat Michel Mulder oude niveau weer gaat halen

"Ik ben er honderd procent zeker van dat Michel terug kan komen op zijn oude niveau", aldus Hill. "Ik heb daar geen enkele twijfel over."

De zesde plaats in Thialf paste in de laatste twee seizoenen van de 30-jarige Mulder. De schaatser die in 2013 en 2014 wereldkampioen sprint werd, in 2012 en 2015 op het podium van de 500 meter stond bij de WK afstanden en in 2014 goud (500 meter) en brons (1000 meter) veroverde op de Spelen van Sochi, kwalificeerde zich in het seizoen 2014/2015 voor het laatst voor een groot toernooi.

Vorige winter gingen de WK afstanden en het WK sprint aan hem voorbij en ook dit seizoen wist hij bij de NK afstanden en het NK sprint niet de vereiste podiumplek te behalen.

"De meeste mensen zullen waarschijnlijk denken dat het NK sprint heel deprimerend was voor Michel, maar eigenlijk hebben we weer heel veel geleerd", blijft Hill positief. "We denken niet: oh, wat moeten we nu?"

Teleurgesteld

Mulder was zondag zelf wel te teleurgesteld om met de pers te praten. "Natuurlijk is het heel frustrerend voor hem. Hij is een winnaar die nu niet wint", stelt Hill, die Mulder al twaalf jaar kent, maar dit seizoen bij het nieuwe - en nog sponsorloze - Team Victorie voor het eerst officieel zijn schaatscoach is.

"Ik denk dat als we hier zondagnacht om 03.00 uur waren gekomen, dat hij in zijn eentje ook 35,5 had kunnen rijden op de 500 meter, dezelfde tijd die hij nu reed tijdens het toernooi. Hij breekt maar niet door die grens heen."

Hill benadrukt dat Mulder door zijn olympische titel een groot verwachtingspatroon heeft gecreëerd bij de buitenwereld, een verwachtingspatroon dat volgens de coach op een afstand als de 500 meter niet altijd reëel is.

"Nederland beoordeelt Michel als Sven Kramer. Hij is olympisch kampioen, waarom wint hij niet de hele tijd? Maar de 500 meter is anders dan 5000 meter. Sven won de 5 kilometer in Sochi met een verschil van vijf seconden, maar op de 500 meter kun je de ene dag de beste zijn en de volgende dag dertiende."

Wijn

Volgens Hill is het positief dat haar pupil zijn problemen niet voor zich zelfzelf houdt. "We hebben zaterdagavond een paar glazen wijn genomen en besproken wat er momenteel niet goed gaat en wat we eraan kunnen doen om het beter te maken", zegt de Australische.

"De meeste mensen gaan naar huis als het niet goed is gegaan en willen er niet over praten, maar Michel stopte maar niet. We hebben uiteindelijk tot half twaalf 's avonds gepraat over hoe we dit kunnen veranderen."

"Hij is bezig aan een reis en nog niet daar waar hij wil zijn. Maar we zijn nog niet klaar. En als Ronald goed is, dan kan Michel ook weer goed zijn. Dat is een feit."

Hill doelt daarmee op Michels tweelingbroer Ronald Mulder, die zondag in Thialf zijn eerste Nederlandse sprinttitel veroverde. Het contrast tussen de twee broers was zo erg groot in Heerenveen.

"Michel was heel blij voor me, maar bij hemzelf gaat het schaatsen nog niet zo lekker", zegt Ronald Mulder. "Er wordt heel erg naar hem gekeken en dat maakt het lastig. Maar ik hoop van harte dat hij terugkomt op niveau."