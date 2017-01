Ronald Mulder kan sprinttoernooien opeens winnen door 1000 meter

"De 1000 meter loopt nu heel lekker", zegt Mulder. "Het is bijzonder dat ik op die afstand de basis heb gelegd voor mijn titel."

De 30-jarige sprinter van Team Plantina eindigde bij het NK sprint in Thialf op de 500 meter twee keer achter Jan Smeekens, maar op de 1000 meters pakte hij door een tweede plek op zaterdag en winst op zondag veel tijd op de uiteindelijke nummer twee in het eindklassement.

Het was vooral de tweede 1000 meter van Mulder die tot de verbeelding sprak. De Zwollenaar zegevierde op de slotafstand voor specialisten als Thomas Krol en Pim Schipper door een knappe tijd van 1.09,14 te noteren.

"Ik reed tegen Jan, mijn directe concurrent, en dacht alleen maar: ik moet hem voorblijven op de 600 meter", aldus Mulder, die dat voor elkaar kreeg door in zijn eerste volle ronde 24,9 te klokken. "Gelukkig, ik hoor nu ook tot de club van 24'ers. Dat was al enige tijd een grapje bij ons in de ploeg."

Glimlach

Mulder profiteerde zo volop van de afwezigheid van titelverdediger Kai Verbij en Kjeld Nuis, die zich bij het EK sprint al hadden geplaatst voor het WK sprint (25 en 26 februari) en daarom het NK lieten schieten.

"Ik vind het niet erg dat ze er niet waren, want daardoor kon ik winnen", zegt Mulder met een grote glimlach. "Dit was voor mij dé kans om Nederlands kampioen te worden en ik ben heel blij dat het gelukt is."

De pupil van Gerard van Velde weet dat hij nog harder zal moeten op de 1000 meter om bij het WK mee te kunnen doen om de prijzen.

"Dan heb ik minimaal twee van dit soort races nodig", doelt Mulder op zijn 1000 meter van zondag in Heerenveen. "Maar uiteindelijk is de 500 meter op de WK afstanden het belangrijkste doel voor mij dit seizoen. Dat is mijn beste kans om wereldkampioen te worden."

Tape

Mulder werd zondag derde op de 500 meter, achter Dai Dai Ntab en Smeekens. Met 35,00 was hij opvallend genoeg langzamer dan een dag eerder, toen hij 34,98 noteerde in een met tape beplakt schaatspak. De ducttape was nodig omdat hij vlak voor zijn race de rits van zijn pak kapot had getrokken.

"We moeten nog maar even evalueren hoe het kan dat ik sneller schaatste met tape op mijn pak", grapt Mulder, die zaterdagavond "heel bewust" niet op social media keek naar de reacties op zijn opvallende materiaalproblemen.

"In het stadion merkte ik al dat er wat lacherig over werd gedaan en ik wilde me volledig kunnen richten op de tweede dag van het NK. Daarom heb ik helemaal niks gezien van wat er allemaal over mij gezegd is."