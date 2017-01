NK-titel Joling 'heel mooie opsteker' voor sponsorloos Team Victorie

"Dit is een heel mooie opsteker voor het team", aldus de 29-jarige Joling, die in het eindklassement van het NK in Thialf Yvonne Nauta en ploeggenote Carlijn Achtereekte voorbleef.

"We hopen als ploeg bij elkaar te blijven, maar we hebben nog geen sponsor. En één seizoen zonder geld lukt nog net, maar twee niet. Ik kan het zelf misschien nog een jaar bekostigen, maar om me heen hoor ik van ploeggenoten dat ze dat niet kunnen. En de coaches verdienen nu ook niks. Ik hoop dat deze titel helpt om een geldschieter te vinden."

Team Victorie presenteerde zich vorig jaar mei als een nieuwe ploeg van drie vrouwen en zeven mannen, met Michel Mulder als grootste naam. Het financiële risico was bekend bij de schaatsers, maar dat de prestaties ook zouden tegenvallen in het eerste deel van het seizoen was minder ingecalculeerd.

Zo eindigde Joling, in 2015 nog goed voor brons op de 3000 meter bij de WK afstanden, eind december bij de NK afstanden in Thialf niet op het podium op de 1500 (zevende), de 3000 (vijfde) en de 5000 meter (achtste), waardoor ze deelname aan de WK afstanden (9-12 februari in Gangneung) kon vergeten.

"Na de NK afstanden hebben we als ploeg wel even in de put gezeten, we grepen overal net naast", zegt de Drentse. "Ik ben blij dat ik nu voor de eerste overwinning heb kunnen zorgen, voor mezelf en voor het team. Mooier dan dit kan eigenlijk niet. Dit is een heel fijn goedmakertje voor de rest van het seizoen."

Benzine

Hill, de in Australië geboren coach die al jaren in Nederland woont, erkent dat het lastig werken is zonder geld. "Het is niet makkelijk, dat is duidelijk. In de zomer worstelden we met zaken als dat schaatsers niet naar de training konden komen omdat ze geen geld voor benzine hadden."

"Maar ik werk nog steeds liever voor niks met mensen met wie ik heel graag samenwerk en die heel graag met mij samenwerken dan dat ik betaald krijg om te werken met mensen met wie ik liever niet samenwerk."

Volgens de 45-jarige Hill lopen er gesprekken met mogelijke sponsors. "Maar ik wil actie zien", lacht de voormalig bondscoach van de Nederlandse inline-skaters.

"We werken er nog steeds aan, maar het is niet echt mijn sterkste punt om achter geld aan te jagen. Misschien ben ik wat dat betreft als coach niet zo goed als mijn collega's, zij lijken geld te kunnen vinden en hun werk goed te kunnen doen. Een ding is zeker: zonder sponsoring kunnen we kunnen niet nog een seizoen doorgaan met dit team."

Hill benadrukt dat deze problemen momenteel geen gespreksonderwerp zijn met haar schaatsers. "De grootste fout die je kan maken is om je te veel zorgen te maken over volgend jaar terwijl het belangrijkste deel van dit seizoen nog moet komen. De WK's komen eraan en daar richten we ons op."

Spanning

Joling kan zich ook gaan richten op een wereldkampioenschap, want door haar Nederlandse titel mag ze naar het WK allround (4 en 5 maart in Hamar).

"Daar ben ik heel blij mee", stelt Joling. "Na de NK afstanden heb ik een week goed nagedacht over wat ik wil en daar kwam uit dat ik wil genieten van het schaatsen."

"Dat heb ik gedaan bij het NK allround en ik was daarom een stuk relaxter. Soms moet je even wakker geschud worden."