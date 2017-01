Ronald Mulder en Wüst voor het eerst Nederlands sprintkampioen

Ronald Mulder ging na drie afstanden al aan de leiding en de 30-jarige schaatser uit Zwolle zette een uitroepteken achter zijn eerste sprinttitel door met 1.09,14 de afsluitende 1000 meter te winnen.

Jan Smeekens eindigde slechts als negende op de slotafstand in 1.10,94, maar de 500 meter-specialist werd nog wel tweede in het eindklassement, op meer dan een punt van de winnaar. Pim Schipper schoof door een derde plek op de tweede 1000 meter (1.09,82) op naar het brons.

Dai Dai Ntab was eerder op zondag samen met Smeekens de snelste op de 500 meter in 34,94, maar door een achtste plek op de 1000 meter (1.10,89) viel de jonge rijder van Team Plantina van het eindpodium.

Hein Otterspeer won zaterdag de eerste 1000 meter en stond halverwege het NK op de derde plaats, maar de Nederlands kampioen van 2015 liep kort na de start van de tweede 500 meter een liesblessure op en werd slechts zevende in 35,60. De Zuid-Hollander meldde zich vervolgens af voor de afsluitende 1000 meter.

Verbij

Ronald Mulder is door het goud op het NK ook geplaatst voor het WK sprint, dat op 25 en 26 februari wordt gehouden in het Canadese Calgary.

Kai Verbij en Kjeld Nuis waren door hun podiumplek op het EK sprint van twee weken geleden al zeker van het WK en daarom niet in Heerenveen dit weekend.

Ronald Mulder reed dit weekend zijn tiende NK sprint. Hij stond alleen vorig jaar ook op het podium, toen hij zilver pakte achter teamgenoot Verbij.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi moest de 30-jarige Wüst op de afsluitende 1000 meter in Thialf 0,05 seconde goedmaken op klassementsleidster Sanneke de Neeling en dat lukte zonder problemen. De Brabantse klokte een winnende tijd van 1.15,76, terwijl titelverdedigster De Neeling tot 1.17,43 kwam.

Anice Das eindigde in 1.17,20 als vierde op de slotafstand en klom daardoor ten koste van De Neeling naar de tweede plaats. De 31-jarige Friezin stond nog niet eerder op het podium bij een NK sprint. De Neeling moest genoegen nemen met brons.

Floor van den Brandt won eerder op zondag de tweede 500 meter in 38,78, maar haar 1000 meters waren niet goed genoeg om mee te doen om een podiumplek. De Brabantse eindigde als vierde.

Wüst won al vier olympische titels, vijftien wereldtitels, vijf Europese titels en twintig Nederlandse titels, maar ze was nog nooit de beste bij een sprintkampioenschap.

Haar beste resultaat op een sprintvierkamp was zilver op het WK sprint van 2007 - achter de Duitse Anni Friesinger - en zilver op het NK sprint van 2008 - achter Marianne Timmer.

WK sprint

Wüst mag door haar nationale titel naar het WK sprint, maar de kopvrouw van Team Justlease.nl zei zaterdag dat het "negentig procent" zeker is dat ze dat toernooi overslaat, omdat het WK allround een week later in het Noorse Hamar is.

Das en De Neeling zullen daarom hoogswaarschijnlijk de laatste twee WK-tickets krijgen. Jorien ter Mors was door haar podiumplek bij het EK sprint al zeker van deelname in Calgary. De Enschedse sloeg het NK sprint daarom over.

Marrit Leenstra, vorig jaar goed voor zilver op het NK sprint, was niet in Thialf omdat ze koos voor een trainingsperiode richting de WK afstanden van volgende maand.