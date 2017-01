Ronald Mulder en De Neeling als leiders naar slotafstand NK sprint

Ronald Mulder eindigde in het mannentoernooi als derde op de tweede 500 meter in Thialf in 35,00 en behield daardoor de eerste plaats in het klassement.

Dai Dai Ntab en Jan Smeekens - zaterdag winnaar van de eerste 500 meter - eindigden samen als eerste in 34,94. Smeekens staat nog steeds tweede in het klassement. Hij moet op de tweede 1000 meter 0,38 seconde goedmaken op Mulder. Ntab staat derde op 1,40 seconde.

Hein Otterspeer won zaterdag de eerste 1000 meter en stond halverwege het NK op de derde plaats, maar de Nederlands kampioen van 2015 werd slechts zevende op de tweede 500 meter (35,60) en lijkt voor de onmogelijke opgave te staan om op de tweede 1000 meter 1,99 seconde goed te maken op Ronald Mulder.

De winnaar van het NK sprint plaatst zich voor het WK sprint, dat op 25 en 26 februari wordt gehouden in het Canadese Calgary. Kai Verbij en Kjeld Nuis zijn door hun podiumplek op het EK sprint van twee weken geleden al zeker van het WK en daarom niet in Heerenveen dit weekend. Verbij won vorig jaar de Nederlandse sprinttitel.

Vrouwen

Bij de vrouwen eindigde De Neeling, vrijdag winnares van de eerste 500 meter, achter Floor van den Brandt (38,78) en Anice Das (38,82) als derde op de tweede 500 meter in een tijd van 38,98.

Wüst klokte de vijfde tijd (39,20) en moet nu later op zondag op de afsluitende 1000 meter 0,05 seconde goedmaken op de Neeling. Zaterdag was het verschil tussen de twee 1,19 seconde in het voordeel van Wüst.

Das staat op de derde plaats in het klassement. Zij moet elf honderdsten inlopen op De Neeling. Van den Brandt is de nummer vier, op 0,90 seconde van de eerste plaats.

WK sprint

Er zijn bij het NK sprint nog twee tickets voor het WK sprint te verdienen. Jorien ter Mors is al zeker van deelname aan het toernooi in Calgary.

Wüst zei zaterdag dat het "negentig procent" zeker is dat het WK sprint niet in haar programma past, aangezien het WK allround een week later op het programma staat in het Noorse Hamar.

De 30-jarige Brabantse won al vier olympische titels, vijftien wereldtitels, vijf Europese titels en twintig Nederlandse titels, maar ze was nog nooit de beste bij een sprintkampioenschap.

Haar beste resultaat op een sprintvierkamp is zilver op het WK sprint van 2007 - achter de Duitse Anni Friesinger - en zilver op het NK sprint van 2008 - achter Marianne Timmer.