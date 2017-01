Joling en Blokhuijsen veroveren Nederlandse allroundtitel in Thialf

De 29-jarige Joling verdedigde op de 5 kilometer in een rechtstreeks duel een voorsprong van 4,28 seconde op Yvonne Nauta, die na drie afstanden derde stond in het klassement. Joling hield stand in de slotrit en beleefde zo een primeur. Tot dit jaar had ze zelfs nog nooit op het podium gestaan bij een NK allround.

Nauta, die op de 5 kilometer ruim ruim anderhalve seconde sneller was dan Joling (7.05,25 om 7.06,87), pakte het zilver. De Friezin won één keer eerder een medaille; in 2014 kroonde ze zich tot Nederlands kampioene.

Carlijn Achtereekte won de 5 kilometer in een kampioenschapsrecord van 7.00,78 en verzekerde zich daardoor nog van NK-brons. Annouk van der Weijden (derde op de 5 kilometer in 7.05,49) viel met een vierde plaats net naast het podium.

Linda de Vries stond na drie afstanden op de tweede plek, vlak achter Joling, maar de nummer drie van de laatste twee NK's zakte door een zesde plek op de 5 kilometer (7.13,11) naar de vijfde plaats in het eindklassement.

Wüst

Joling mag door haar nationale titel ook naar het WK allround (4 en 5 maart in Hamar).

Antoinette de Jong, de Nederlands allroundkampioene van vorig jaar, plaatste zich twee weken geleden door een derde plek bij het EK allround al voor het WK allround en meldde zich daarom af voor het NK.

Viervoudig Nederlands kampioene Ireen Wüst was als winnares van het EK ook al zeker van een WK-ticket. De Brabantse koos ervoor om dit weekend het NK sprint te rijden als training.

Jorien ter Mors begon het toernooi in Heerenveen vrijdag met een ruime zege op de 500 meter, maar moest zich daarna ziek afmelden.

Mannen

In het mannentoernooi moest de 27-jarige Blokhuijsen op de afsluitende 10 kilometer 0,88 seconde goedmaken op de zes jaar jongere Patrick Roest, die na drie afstanden aan de leiding stond in het klassement. De Noord-Hollander slaagde in die missie door in 13.12,77 tweede te worden op de slotafstand.

Roest, vorig jaar derde bij het NK allround, bleef met 13.27,60 een seconde boven zijn persoonlijk record en dat was voor de tweevoudig wereldkampioen bij de junioren niet genoeg voor zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren.

Marcel Bosker (19) behield zijn derde plek in het klassement. De in Zwitserland geboren ploeggenoot van Blokhuijsen eindigde als vierde op de 10 kilometer in een nieuwe persoonlijke toptijd van 13.26,25 en pakte zijn eerste medaille op een NK.

Specialist Erik Jan Kooiman was met 13.07,06 de snelste op de 10 kilometer, maar de stayer van Team Clafis speelde al geen rol van betekenis meer in het klassement.

Blokhuijsen begon het NK allround vrijdag met een derde plaats op de 500 meter en een zege op de 5 kilometer. Zaterdag werd hij achter Roest tweede op de 1500 meter.

WK allround

Roest heeft zich er met zijn tweede plaats wel van verzekerd dat hij op 4 en 5 maart in het Noorse Hamar zijn debuut zal maken op een WK allround.

Blokhuijsen en de dit weekend in Thialf afwezige Sven Kramer waren al zeker van een WK-ticket door hun podiumplekken bij het EK allround eerder deze maand.

Zesvoudig Nederlands allroundkampioen Kramer verkoos een trainingskamp in Collalbo boven het NK allround. Zijn ploeggenoot Douwe de Vries, vorig jaar tweede bij het NK allround, is ook in Italië om te trainen.

Koen Verweij, derde halverwege het NK, moest zich zaterdag vanwege een acute keelontsteking afmelden voor de rest van het toernooi.