Wüst hoopt 'gat' op lange erelijst op te vullen bij NK sprint

"Ik rijd dit toernooi heel ontspannen, omdat het echt een extraatje is", aldus de 30-jarige Wüst, die zondag op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,20 seconde verdedigt op de nummer twee, titelverdedigster Sanneke de Neeling.

Waar toppers als Sven Kramer, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Douwe de Vries, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra besloten om dit weekend geen NK te schaatsen, daar is Wüst 'gewoon' in Heerenveen, al verkiest ze het NK sprint boven het NK allround.

"Dit NK is een goede training om te meten hoe het met me gaat", zegt de Brabantse. "Net als alle schaatsers die er dit weekend niet bij zijn, ben ik nu aan het trainen. Maar ik doe dat gewoon 'thuis' in Thialf, omdat ik denk dat hier de beste omstandigheden zijn."

Met 39,28 op de 500 meter en een duidelijke afstandszege op de 1000 meter in 1.15,73 liet Wüst op de eerste dag van het NK sprint zien dat ze ook in een trainingsperiode voor een Nederlandse titel kan gaan op een onderdeel - sprinten - dat niet het dichtst bij haar ligt.

"Ik ben niet heel erg verrast dat ik bovenaan sta. Stiekem had ik op beide afstanden nog wel wat harder gewild en ik denk ook dat dat erin zat, maar ik voel me goed en het is mooi dat ik de leiding heb."

Primeur

Wüst kan zo zondag meer dan dertien jaar na haar debuut op een NK nog voor een primeur zorgen. De kopvrouw van Team Justlease.nl won al vier olympische titels, vijftien wereldtitels, vijf Europese titels en twintig Nederlandse titels, maar ze was nog nooit de beste bij een sprintkampioenschap.

Haar beste resultaat op een sprintvierkamp is zilver op het WK sprint van 2007 - achter de Duitse Anni Friesinger - en zilver op het NK sprint van 2008 - achter Marianne Timmer.

"Deze Nederlandse titel heb ik nog nooit gehad, dus die zou ik zondag graag willen pakken", aldus Wüst.

Snelheidsprikkel

Op het NK zijn ook nog twee tickets te verdienen voor het WK sprint (25 en 26 februari), maar dat toernooi is in het Canadese Calgary en slechts een week voor het WK allround in het Noorse Hamar.

"We gaan na deze trainingsperiode eens kijken wat ik ga doen, maar het is negentig procent zeker dat ik niet naar het WK sprint ga. Jammer, want het zou een goede snelheidsprikkel zijn voor het WK allround, maar de reis naar Calgary en de jetlag maken het heel lastig."

Het NK sprint voor vrouwen gaat zondag vanaf 15.40 uur verder met de tweede 500 meter. De afsluitende 1000 meter start om 16.45 uur in Thialf.