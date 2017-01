Leiders Roest en Joling gaan voor primeur op slotdag NK allround

"Ik vind allrounden het mooiste om te doen, dus het is hartstikke mooi dat ik na drie afstanden aan de leiding sta van het klassement", aldus de 21-jarige Roest.

De rijder van Lotto-Jumbo, vorig jaar achter Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries derde op het NK allround, verdedigt op de 10 kilometer wel maar een marge van 0,88 seconde op de nummer twee Blokhuijsen.

"Dat is geen groot gat, dus het is lastig in te schatten of ik mijn koppositie kan vasthouden. Ik rijd de 10 kilometer niet vaak, maar kijk er zeker niet tegenop. Ik heb zin om ook op de 10 kilometer hard te rijden", aldus Roest.

De pupil van Jac Orie profiteert in Heerenveen van de afwezigheid van ploeggenoten Sven Kramer en De Vries, die met het oog op de WK afstanden (9-12 februari in Gangneung) op trainingskamp zijn in het Italiaanse Collalbo.

"Voor het toernooi is het jammer dan Sven en Douwe er niet zijn, al zat het zaterdag nog bijna helemaal vol in Thialf", stelt Roest. "Het was een stuk lastiger geweest om te winnen als zij er wel waren, maar ik ga niet zeggen dat ik blij ben dat ze zich afgemeld hebben."

Strijden

Bij de vrouwen lijken drie schaatssters zondag op de 5 kilometer te gaan strijden om de titel. Joling verdedigt op de slotafstand een voorsprong van 1,15 seconde op de nummer twee Linda de Vries en een voorsprong van 4,28 seconde op de nummer drie Yvonne Nauta.

"Het wordt een mooi gevecht", voorspelt de 29-jarige Joling, die op een grotere voorsprong in het klassement had gehoopt na de 1500 meter. De Drentse werd echter 'slechts' tweede op de schaatsmijl, nog achter 5 kilometer-specialiste Nauta.

"Ik baal intens van die nederlaag op de 1500 meter", aldus Joling, die nog nooit verder kwam dan een vierde plek op het NK allround.

"Ik vind mezelf meer een 1500 meter-rijdster dan Yvonne, maar het ging niet zoals ik wilde. Ik wilde gas geven vanaf 700 meter, maar toen maakte ik een paar fatale missers."

Cadeautje

Joling, De Vries en Nauta - de Nederlands allroundkampioene van 2014 - strijden zondag ook om het laatste ticket voor het WK allround (4 en 5 maart in Calgary). Ireen Wüst en regerend Nederlands allroundkampioene Antoinette de Jong zijn al geplaatst voor dat toernooi en doen daarom niet mee aan het NK allround.

Voor Joling zou kwalificatie voor het WK een mooie troost zijn nadat ze zich vorige maand bij de NK afstanden niet wist te plaatsen voor de WK afstanden.

"Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, maar een WK-ticket zou een heel mooi cadeautje zijn", stelt de schaatsster van Team Victorie. "Maar het gaat me niet alleen om het WK; een nationale titel lijkt me ook heel erg mooi."

De laatste dag van het NK allround begint zondag om 13.00 uur met de 10 kilometer voor mannen. De 5 kilometer voor vrouwen start om 14.15 uur.