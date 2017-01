'Ducttape-pak' houdt Mulder niet tegen bij NK sprint

"Dat was even flink schrikken", zegt Mulder na zijn tweede plaats op de 500 en tweede plaats op de 1000 meter met een glimlach. "Ik trok de rits van mijn pak nog even omhoog en opeens had ik alleen nog de rits in mijn hand. Vervolgens voelde ik heel langzaam mijn pak los schieten."

"Gelukkig waren er nog wat valse starts voor mijn race, dat hielp me een beetje. Anders was ik echt te laat geweest. Tenminste, ik had dan wel gereden, maar met een open pak."

Een rolletje ducttape - in dezelfde blauwe kleur als het pak van zijn ploeg Team Plantina - van een NOS-medewerker op het middenterrein in Thialf bracht provisorisch uitkomst voor Mulder.

"Ik had heel veel geluk dat ze dat rolletje daar hadden liggen. We hadden zelf sporttape, maar dat is zo strak. Met deze 'MacGyver-tape' kon alles geplakt worden."

Zijn reservepak aantrekken was geen optie voor Mulder, omdat hij maar een paar minuten had. "Ik had echt geen tijd meer om mijn pak nog uit te trekken. Ik kon alleen de oplossing gebruiken die er op dat moment was."

Adrenaline

En dus werd Mulder vlak voor zijn eerste race van het NK sprint 'beplakt' door Eelco Bakermans, de fysiotherapeut van zijn ploeg. "Hij bleef angstig rustig. Ik dacht soms: kom op man. Dat was waarschijnlijk omdat ik vol adrenaline zat en hij wat minder."

Op die adrenaline reed Mulder wel een "lekkere opening" en uiteindelijk ook een goede 500 meter. Met 34,98 was hij maar dertien honderdsten langzamer dan de winnaar Jan Smeekens.

"Het zat helemaal niet lekker en in de eerste bocht schoot het tape alweer los, maar ik ben heel blij dat ik nog een goede rit reed. Ik weet niet of het me benadeeld heeft, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Ik moest er het beste van maken."

Reservepak

Op de 1000 meter schaatste Mulder in zijn reservepak ook naar de tweede plaats, waardoor hij zondag op de tweede 500 meter een voorsprong verdedigt van 0,25 seconde op Smeekens, de nummer twee van het klassement.

"Dit was wel mijn laatste pak, dus er is direct een belletje gegaan naar de pakkenfabrikant voor een nieuwe en dat is zondag sowieso geregeld. Of ik nu extra voorzichtig zal zijn? Nee, dit gebeurt me nooit. Ik ben niet opeens panisch geworden."

Bovendien weet de tweelingbroer van olympisch kampioen 500 meter Michel Mulder uit ervaring dat een met tape aan elkaar geplakt schaatspak niet het meest stressvolle is wat er kan gebeuren.

"Een goede bekende van mij is in zijn juniorentijd weleens vergeten om zijn schaatspak aan te doen, daar kwam hij pas op het laatste moment achter. Ik dacht dus wel even: het kan altijd erger. Wie dat was? Ha, laten we het daar niet te veel over hebben, maar hij is wel binnen tien minuten van mij geboren."