Ronald Mulder en Wüst aan kop na eerste dag NK sprint

Ronald Mulder pakte zaterdag zilver op de 500 (34,98) en op de 1000 meter (1.10,01) en heeft daardoor halverwege het NK een voorsprong van 0,25 seconde op de nummer twee in het klassement, Jan Smeekens.

Smeekens won de 500 meter in 34,85, maar verloor zoals verwacht tijd op de dubbele afstand. Door een achtste plaats in 1.10,77 houdt de sprinter van Lotto-Jumbo nog wel zicht op het goud.

Ronald Mulder moest vlak voor zijn race op de 500 meter zijn schaatspak nog dicht laten plakken met tape omdat de rits kapot was, maar dat weerhield hem er niet van om een goede tijd te rijden.

De winnaar van het NK sprint plaatst zich voor het WK sprint, dat op 25 en 26 februari wordt gehouden in het Canadese Calgary. Kai Verbij en Kjeld Nuis zijn door hun podiumplek op het EK sprint van twee weken geleden al zeker van het WK en daarom niet in Heerenveen dit weekend. Verbij won vorig jaar de Nederlandse sprinttitel.[[slideshow:Dag 1 van de NK sprint in beeld]]

Vrouwen

In het vrouwentoernooi was Wüst (1.15,73) op de 1000 meter ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Sanneke de Neeling (1.16,92), die eerder op zaterdag de snelste was op de 500 meter in 38,88. Het verschil in het klassement tussen nummer één Wüst en nummer twee De Neeling is nu 0,20 seconde.

Anice Das eindigde op de openingsdag van het NK sprint als derde op de 500 meter (39,95) en op de 1000 meter (1.17,21), en is ook de nummer drie in het klassement. Ze moet zondag op de tweede 500 meter 0,41 seconde goedmaken op Wüst.

Floor van den Brandt werd in 38,93 tweede op de 500 meter, maar door een vierde plaats op de dubbele afstand (1.18,12) zakte de Brabantse naar de vierde plek in het klassement, op 0,85 seconde van Wüst. Janine Smit (vierde op de 500 meter, zevende op de 1000 meter) staat vijfde na twee afstanden.

Trainingsperiode

De 30-jarige Wüst verkiest dit weekend het NK sprint boven het NK allround. De Brabantse, die al geplaatst is voor het WK allround, ziet het NK als een training richting de WK afstanden, waar ze onder andere de 1000 meter zal schaatsen.

Wüst won één keer een medaille bij het NK sprint; in 2008 pakte ze zilver achter Marianne Timmer. Vorig jaar eindigde ze als zesde. De nummer twee en drie van vorig jaar - Marrit Leenstra en Margot Boer - zijn er niet bij dit weekend. Leenstra kiest voor een trainingsperiode richting de WK afstanden, terwijl Boer gestopt is.

Bij de vrouwen zijn er in Thialf nog twee tickets voor het WK sprint te verdienen. De bij het NK afwezige Jorien ter Mors heeft zich al gekwalificeerd voor het toernooi in Calgary.

Het NK sprint wordt zondag afgesloten met de tweede 500 en de tweede 1000 meters.