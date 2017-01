Roest en Joling als leiders naar slotafstand op NK allround

De 21-jarige Roest maakte bij de mannen indruk door de 1500 meter afgetekend te winnen in een tijd van 1.46,36. Daarmee nam hij de leiding in het klassement over van Jan Blokhuijsen, die een voorsprong van 1,31 seconde had op Roest maar in een rechtstreeks duel 1,44 seconde verloor.

Blokhuijsen werd in 1.47,80 nog wel tweede op de 1500 meter. Hij moet zondag op de afsluitende 10 kilometer 0,88 seconden goedmaken op Roest.

Marcel Bosker zette met 1.48,02 de derde tijd neer op de derde afstand van het NK. De 20-jarige schaatster van Team Justlease.nl behield zijn derde plek in het klassement, maar moet al 25,30 seconden inlopen op Roest op de 10 kilometer. De rest van het veld staat op grote afstand van de top drie.

Verweij

Koen Verweij stond derde na de eerste dag van het NK, maar de kampioen van 2014 meldde zich zaterdagochtend wegens ziekte af voor de 1500 meter.

Zesvoudig Nederlandse allroundkampioen Sven Kramer verkiest een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo boven het NK allround.

De Fries is door zijn Europese titel al zeker van het WK allround (4 en 5 maart). Blokhuijsen heeft zich ook al gekwalificeerd voor dat toernooi in het Noorse Hamar.

Er is bij het NK allround nog één ticket voor het WK te verdienen. Deze lijkt zo goed als zeker naar Roest te gaan.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi verdedigde Joling op de 1500 meter een voorsprong van 0,11 seconden op Linda de Vries en in een rechtstreeks duel op de schaatsmijl won ze nog eens 24 honderdsten: 1.58,46 om 1.58,70. Op de 5 kilometer van zondag moet De Vries nu 1,15 seconde goedmaken op de klassementsleidster.

De derde afstand van het NK werd gewonnen door Yvonne Nauta in 1.58,20. De Friezin was vrijdag ook al de snelste op de 3 kilometer en staat in het klassement nog steeds derde. Ze moet op de 5000 meter 4,28 seconden inlopen op Joling.

Annouk van der Weijden (1.58,62) eindigde als derde op de 1500 meter, vlak voor de nummer vier Melissa Wijfje (1.58,64). In het klassement is Wijfje vierde en Van der Weijden vijfde, op respectievelijk 7,29 en 8,29 seconden van Joling.

De 29-jarige Joling, vrijdag derde op de 500 meter en tweede op de 3 kilometer, stond nog nooit op het podium na een NK allround. Een vierde plek in 2010 is haar beste resultaat. De Drentse werd liefst drie keer gediskwalificeerd tijdens een nationaal allroundtoernooi. De Vries was de afgelopen twee jaar goed voor brons, terwijl Nauta in 2014 NK-goud won.

Titelverdedigster

De winnares van het NK allround zal zich als derde en laatste kwalificeren voor het WK allround (4 en 5 maart in het Noorse Hamar).

Titelverdedigster Antoinette de Jong plaatste zich twee weken geleden door een derde plek bij het EK allround al voor het WK allround en heeft zich daarom afgemeld voor het NK.

Viervoudig Nederlands kampioene Ireen Wüst is als winnares van het EK ook al zeker van een WK-ticket. De Brabantse kiest ervoor om dit weekend het NK sprint te rijden als training.

Jorien ter Mors begon het toernooi in Heerenveen vrijdag met een ruime zege op de 500 meter, maar moest zich daarna ziek afmelden.