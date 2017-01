'Winnaar' Verweij moet rustig blijven met Spelen in achterhoofd

"Ik ben op de goede weg, het gaat zoals ik het graag wil", zegt Verweij, die vrijdag in Thialf eerste werd op de 500 meter in 36,45 en negende op de 5 kilometer in 6.32,76. "Soms wil je wat harder dan de tijd die op het scorebord staat, maar dat komt vanzelf wel goed."

De 26-jarige schaatser is bezig met een inhaalslag, nadat hij in de twee seizoenen na zijn zilveren medaille op de 1500 meter bij de Winterspelen van Sochi in 2014 niet voldoende trainde om op topniveau mee te kunnen doen.

"Ik train nu meer dan ooit", aldus Verweij. "Dat is vermoeiend, maar ik vind het leuk. Ik ben nu ook fit en voel me sterk, maar ik kom nog tekort in uren op het ijs en in wedstrijdritme."

"Ik gebruik toernooien als dit NK dan ook vooral om sterker te worden en om te groeien. Ik moet nu heel veel trainen, zodat ik weer een sterke basis heb. Ik heb ook niet gepiekt naar dit NK. Mijn piek moet volgend jaar pas komen, bij de Spelen."

Lastig

Verweij geeft toe dat het niet altijd makkelijk is dat hij daarom nu nog niet mee kan doen met de absolute top. Eind vorig jaar greep hij bij de NK afstanden door vierde plaatsen op de 1000 en 1500 meter net naast een ticket voor de WK afstanden en ook plaatsing voor het WK allround lijkt na de eerste dag van het NK allround een moeilijk verhaal te worden.

Verweij moet zaterdag op de 1500 meter bijna twee seconden goedmaken op de nummer twee Patrick Roest - klassementsleider Jan Blokhuijsen heeft al een WK-ticket - en daarna volgt met de 10 kilometer nog zijn minste favoriete afstand.

"Natuurlijk is het lastig dat ik nog niet de uitslagen rijd die ik gewend ben", zegt Verweij. "Toen ik bij de NK afstanden net naast het podium belandde, kwam de winnaar in mij naar boven en dacht ik: klote dat ik er net niet bij zit."

"En ook bij dit NK allround wil ik mooie dingen laten zien, maar ik moet rustig blijven en vasthouden aan het plan. Dat is voor een persoon als Koen heel moeilijk, maar ik kom van ver, dus dan moet ik ook tevreden zijn met de stappen die ik zet. Want realistisch gezien had ik nog niet verwacht dat ik er nu al weer zo in de rondte zou rijden."

Calgary

Verweij rijdt in Thialf zijn eerste grote allroundtoernooi sinds hij in maart 2015 bij het WK allround in Calgary viel op de 500 meter.

"Ik moet weer wennen aan dit soort wedstrijden. Er is nog heel veel werk te doen, er valt nog veel te verbeteren. Maar ik ben blij, mijn begeleidingsstaf is blij en ik denk dat mijn resultaten tot nu toe ook al veel zeggen."

"Maar ik ben nog niet op het niveau van een Denis Yuskov of Sven Kramer. Het moet uiteindelijk beter dan die twee, dus daarom moet ik nu vooral heel veel trainen."

Het NK allround gaat zaterdag vanaf 14.00 uur verder met de 1500 meter voor vrouwen. Een klein uur later beginnen de mannen aan hun 1500 meter. Bovendien schaatsen de mannen en de vrouwen zaterdag de eerste 500 en 1000 meter van het NK sprint.