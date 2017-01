Blokhuijsen en Joling leiden halverwege NK allround

Titelverdediger Blokhuijsen verdedigt zaterdag op de 1500 meter in het mannentoernooi een voorsprong van 1,31 seconde op Patrick Roest. Koen Verweij staat op 3,24 seconde derde.

Blokhuijsen eindigde in 36,59 als derde op de 500 meter. Op de 5000 meter was de 27-jarige Noord-Hollander met 6.20,68 veruit de snelste.

Verweij won eerder met 36,45 de 500 meter, maar kwam niet verder dan de negende tijd (6.32,76) op de tweede afstand van de dag. Hierdoor zakte hij naar de derde plaats in het klassement.

Roest zette in een nieuwe persoonlijk record (36,52) de tweede tijd neer op de openingsafstand. Op de 5 kilometer eindigde hij met 6.25,54 als derde.

Marcel Bosker verraste op de 5000 meter met de tweede tijd: 6.24,76. Hij bezet de vierde plek in het klassement. Jos de Vos (6.28,68) en Erik Jan Kooiman (6.28,87) werden vierde en vijfde op de 5000 meter.

Kramer

Zesvoudig Nederlandse allroundkampioen Sven Kramer verkiest een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo boven het NK allround.

De Fries is door zijn Europese titel al zeker van het WK allround (4 en 5 maart). Blokhuijsen heeft zich ook al gekwalificeerd voor dat toernooi in het Noorse Hamar, maar hij is dit weekend wel in Thialf.

Er is in Thialf nog één WK-ticket te verdienen. Het NK gaat zaterdag verder met de 1500 meter en zondag volgt de afsluitende 10 kilometer.

Vrouwen

Joling heeft na de eerste dag van het vrouwentoernooi een heel kleine voorsprong op de nummer twee Linda de Vries. De Drentse moet zaterdag op de 1500 meter elf honderdsten goedmaken op haar provinciegenote.

De 29-jarige Joling werd op de 500 meter derde en was drie tienden langzamer dan De Vries (39,98 om 39,68). De schaatsster van Team Victorie maakte dat verschil net goed in een rechtstreeks duel op de 3 kilometer (4.07,78 om 4.09,79).

Yvonne Nauta won de 3 kilometer in 4.06,54 en steeg daardoor naar de derde plek in het klassement. De nummer negen van de 500 meter heeft op de 1500 meter een achterstand van 1,55 seconde op Joling.

Melissa Wijfje staat na een zevende plaats op de 500 meter (40,55) en een derde plek op 3000 meter (4.08,37) op de vierde plaats in de rangschikking, terwijl Annouk van der Weijden (vierde op de 500 meter, achtste op de 3000 meter) vijfde staat. Zij moeten respectievelijk 2,01 en 2,33 seconde goedmaken op Joling.

Ter Mors

De 500 meter werd eerder op vrijdag afgetekend gewonnen door Jorien ter Mors, maar de titelfavoriete moest zich minder dan een uur voor de start ziek afmelden voor de 3 kilometer.

De 27-jarige Ter Mors, die vier jaar geleden bij haar eerste en tot vrijdag enige NK allround het goud pakte, is al zeker van een ticket voor het WK sprint (25 en 26 februari in Calgary) en reed het NK allround puur als "trainingsprikkel". Ze had geen ambities voor het WK allround (4 en 5 maart in Hamar).

Titelverdedigster Antoinette de Jong plaatste zich twee weken geleden door een derde plek bij het EK allround al voor het WK allround en heeft zich daarom afgemeld voor het NK.

Viervoudig kampioene Ireen Wüst is als Europees kampioene ook al zeker van een WK-ticket. De Brabantse kiest ervoor om dit weekend het NK sprint te rijden als training.

De winnares van het NK allround zal zich als derde en laatste kwalificeren voor het WK allround. De vrouwen rijden zaterdag de 1500 meter en zondag staat de 5 kilometer op het programma.