Ter Mors 'opeens' ziek na zege op 500 meter NK allround

"Jorien werd na de 500 meter opeens niet goed", legde haar coach Dennis van der Gun uit. "Ze werd heel misselijk, tegen overgeven aan, en ze was heel duizelig. Ze kon niet eens op haar fiets stappen om te herstellen."

Ter Mors klokte met 38,59 een nieuw kampioenschapsrecord op de 500 meter. Ze was bijna een halve seconde sneller dan de vorige toptijd op een NK allround van Marrit Leenstra in 2012 (39,02) en ruim een seconde rapper dan de nummer twee van vrijdag, Linda de Vries (39,68).

Minder dan een uur na haar race meldde Ter Mors zich ziek af voor de 3 kilometer van later op vrijdag.

Voor Van der Gun kwam dat ook als een grote verrassing. "Ze heeft de hele week goed getraind, ze was helemaal fit voor dit toernooi. Vanochtend was er in de training ook nog niks aan de hand."

Wereldtitels

Ter Mors kon vorige maand al twaalf dagen niet trainen, nadat ze bij de wereldbeker in Astana ziek was geworden.

Ze was vervolgens wel op tijd fit om bij de NK afstanden eind december de 500 en de 1000 meter te winnen en zilver te pakken op de 1500 meter. Op die laatste twee afstanden wil de Enschedese bij de WK afstanden in Gangneung (9-12 februari) haar wereldtitels prolongeren.

"We willen absoluut voorkomen dat ze weer zo'n tik krijgt als na Astana", aldus Van der Gun. "Het was daarom niet verstandig om te starten op de 3 kilometer."

Ter Mors, die vier jaar geleden bij haar eerste en tot vrijdag enige NK allround het goud pakte, is al zeker van een ticket voor het WK sprint (25 en 26 februari in Calgary) en reed het NK allround puur als "trainingsprikkel". Ze had geen ambities voor het WK allround.

"Het is jammer dat die prikkel nu vervalt", stelt Van der Gun. "Ik keek er ook naar uit om Jorien de 3 kilometer te zien schaatsen, was al aan het rekenen. En Jorien wilde hier natuurlijk ook kampioen worden. Maar het is zoals het is."

WK allround

De vrouwen rijden later op vrijdagmiddag zonder Ter Mors de 3 kilometer. Zaterdag is de 1500 meter en zondag staat de 5 kilometer op het programma.