Kulizhnikov ontbreekt ook op WK sprint en WK afstanden

Kulizhnikov ontbrak begin januari ook al bij de EK sprint in Heerenveen door een liesblessure. De wereldkampioen op de 500 en 1000 meter zou zich richten op de WK afstanden en sprint, maar ook die toernooien komen dus te vroeg.

Volgens de Russische coach Dmitry Dorofeev is Kulizhnikov niet fit genoeg en bovendien op mentaal vlak nog niet hersteld van de beschuldigingen aan zijn adres wat betreft het gebruik van meldonium.

In maart vorig jaar werden sporen van het verboden middel aangetroffen bij Kulizhnikov, maar hij ontliep uiteindelijk een langdurige schorsing. Volgens de ISU is het aannemelijk dat de schaatser al voor 1 januari 2016 was gestopt met het gebruik van meldonium, dat pas op die datum werd verboden.

"Al die verhalen hebben invloed gehad op zijn geestelijke toestand. Hij is psychisch nog niet in staat om zich op zulke toernooien te laten zien en ook fysiek is hij nog niet in orde", aldus Dorofeev tegen het Russische F-sport.

De WK afstanden staan van 9 tot 12 februari op het programma in het Zuid-Koreaanse Gangneung. De WK sprint worden op 25 en 26 februari afgewerkt in Calgary.