Voorlopig geen tweede schaatsmarathon op natuurijs

"Het natuurijs is voor deze vorstperiode even over", zegt Willem Hut, de landelijk coördinator natuurijs, woensdagmiddag tegen NUsport. "We kunnen voor donderdag geen wedstrijd uitschrijven."

"Dat ligt deels aan de dikte van het ijs, maar de aanhechting van het ijs is het grootste probleem. Als de ijsvloer loslaat, dan komen er brokken ijs en daar kunnen we niet op schaatsen."

De dooi is ingetreden, waardoor nu al brokken ijs van de bodem loslaten in Haaksbergen. Volgens de weersverwachtingen gaat het in de nacht van woensdag op donderdag niet streng vriezen, waardoor de situatie waarschijnlijk niet zal verbeteren.

Haaksbergen wilde dinsdagavond eigenlijk al de eerste marathon van 2017 houden, maar het ijs bleek toen te dun.

Noordlaren

De eerste marathon op natuurijs van deze winter was daarom woensdagochtend in Noordlaren. Simon Schouten en Lisa van der Geest waren de sterkste in de Groningse plaats.

Hut is blij dat er in ieder geval wel een marathon op natuurijs kon plaatsvinden. "Het was een geweldig feest, natuurijs blijft genieten. We zijn ook heel blij met alle ijsclubs die de afgelopen dagen hard gewerkt hebben."

Noordlaren won begin deze week de strijd om de eerste marathon op natuurijs van Veenoord (Drenthe), Haaksbergen (Overijssel) en Arnhem (Gelderland).

Vorig jaar ging de primeur wel naar schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen.