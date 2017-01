Simon Schouten blij dat hij 'foutje' van zus Irene goedmaakt in Noordlaren

"Als zij het niet doet, moet ik het maar doen. Ik wist dat ik een kans had in de sprint", aldus de 26-jarige Simon Schouten, die in de mannenwedstrijd na 125 ronden de sterkste was van een kopgroep van negen.

"Als ik win, wordt zij geen eerste en als zij wint, sta ik niet op het hoogste treetje. Dat is wel eens jammer", zei de winnaar tegen de NOS over zijn zusje.

Simon Schouten was uiteindelijk vooral heel blij met zijn eigen overwinning. "Deze zege had ik nog niet. Natuurijs is typisch Nederlands en dan is het hartstikke mooi om op het hoogste trede te staan. Nederland wordt weer gek van het natuurijs, dat is voor ons als schaatsers perfect."

Balen

Irene Schouten moest ruim een uur eerder de overwinning bij de vrouwen laten aan Lisa van der Geest. De Nederlands kampioene op kunstijs eindigde als derde in een sprint van een kopgroep van acht nadat ze de laatste bocht niet goed doorkwam.

"Het ging bijna perfect, maar ik viel bijna en dan is het over. Dat kun je je niet permitteren", stelde de 24-jarige Schouten tegen de NOS. "Met mijn schaats ging iets niet goed, waardoor hij wegstuurde en ik bijna viel. Echt balen."

Winnares Van der Geest wilde in de finale per se achter de snelste sprintster Schouten zitten. "Irene had al heel veel moeten doen. Zij maakte een foutje in de laatste bocht. Ik stak binnendoor en ging volle bak naar de finish. Deze overwinning kan ik mooi aan mijn lijstje toevoegen."

Noordlaren won dit jaar de strijd om de organisatie van de eerste marathon op natuurijs. Mogelijk vindt donderdag in het Overijsselse Haaksbergen de tweede marathon plaats. Daar neemt de KNSB woensdagmiddag rond 15.00 uur een beslissing over.