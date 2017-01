Nieuw schaatsevenement Icederby gaat niet door

Bij het evenement zouden shorttrackers en langebaanschaatsers tegen elkaar uitkomen. De internationale schaatsunie ISU verbood de wedstrijd aanvankelijk, maar kwam terug van die beslissing na een uitspraak van de Europese commissie.

De KNSB betreurt dat de Icederby voorlopig toch niet wordt gehouden. ,,We vinden het jammer dat dit specifieke project dit jaar niet zal plaatsvinden'', reageert een woordvoerder woensdag.

"De KNSB omarmt nieuwe initiatieven in de schaatssport. Dat is nodig om de sport zich te laten ontwikkelen. We willen als schaatsbond dan ook de facilitator zijn van dit soort projecten die door derden worden ontwikkeld."

"Icederby heeft ons onlangs laten weten dat het helaas niet gelukt is de financiering voor een evenement in maart 2017 rond te krijgen. We blijven open staan voor samenwerking met Icederby en nieuwe vooruitstrevende projecten in de schaatssport.''

Weerstand

De internationale schaatsunie ISU keurde in juli van vorig jaar het plan voor een Icederby in Nederland goed, nadat ze jarenlang hevige weerstand had geboden tegen het nieuwe format. De ISU dreigde schaatsers levenslang te schorsen als ze zouden deelnemen aan de Icederby.

Oud-schaatser Mark Tuitert en oud-shorttracker Niels Kerstholt dienden daarop een klacht in bij de Europese Commissie en die stelde het duo vorig jaar in het gelijk.

De ISU stelde wel als voorwaarde aan haar goedkeuring voor de Icederby dat er niet gegokt mocht worden op de wedstrijden, wat wel een belangrijk onderdeel was van het (financiële) plan van de organisatie.

Attractiever

Het idee van het nieuwe evenement was dat in de Arnhemse Gelredome een schaatsbaan van 220 meter zou worden aangelegd. In massastartraces en gemengde teams moesten de schaatsers en shorttrackers de strijd met elkaar aangaan.

De initiatiefnemers wilden de schaatssport zo attractiever en interessanter te maken voor het publiek en de sport een financiële impuls geven.