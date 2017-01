Diskwalificatie voor Knegt in EK-finale 1500 meter, Schulting vierde

Ondanks de diskwalificatie scoorde Knegt op de 1500 meter twee punten voor het overallklassement. De zege in Turijn op die afstand was voor de Rus Semen Elistratov.

Knegt won eerder op imponerende wijze zijn halve finale. Hij kwam twee ronden voor het einde aan de leiding en reed vervolgens onbedreigd naar de zege.

Nederlands kampioen Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma kwamen in dezelfde halve finale uit als Knegt, maar zij slaagden er met respectievelijk een derde en laatste plaats niet in om zich te plaatsen voor de eindstrijd. Hoogerwerf eindigde als tweede in de B-finale en greep daarmee nog een punt.

Op het EK gelden afstandszeges voor het eerst ook als officiële titel. Voorheen werd alleen de winnaar van het totaalklassement erkend als Europees kampioen.

Schulting

Bij de vrouwen eindigde de 19-jarige Schulting net naast het podium. Ze werd nipt vierde. De winst op die afstand was voor de Italiaanse Arianna Fontana.

Schulting had eerder overtuigend de finale bereikt. Ze nam in haar halve finale vier ronden voor het einde de leiding over en stond de koppositie niet meer af.

Yara van Kerkhof en Rianne de Vries eindigden in de andere halve eindstrijd respectievelijk als derde en vierde en liepen daarmee een finaleplek mis.

Schulting staat in Turijn ook in de finale van de 500 en 1000 meter. In de strijd om de Europese titel (over alle afstanden) gaat Fontana met 34 punten aan de leiding. Sofia Prosvirnova uit Rusland heeft er 21, de Italiaanse Lucia Peretti dertien en Schulting acht. De Vries pakte twee punten na haar winst in de B-finale.